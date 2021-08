Écran Fitbit Charge 5 et couleurs affichées dans de nouvelles fuites d’images

in

Il y a moins de trois semaines, nous avons eu un premier aperçu de ce que pourrait être le Fitbit Charge 5, et maintenant de nouveaux rendus ont été divulgués qui nous donnent un bien meilleur aperçu du futur portable – y compris son écran couleur.

Les images sont une gracieuseté du pronostiqueur chevronné Evan Blass, sur qui on peut généralement compter en termes de sources et de précision. Il semble que nous ayons un grand écran lumineux et un choix d’au moins trois couleurs en ce qui concerne la sangle Fitbit Charge 5.

Ces images sont de meilleure qualité que celle de la fuite précédente, mais il semble que ce soit le même appareil dans tous ces rendus. Le design mis à jour n’est pas très différent du Fitbit Charge 4, mais il y a quelques ajustements à l’esthétique.

Dû en octobre

Le Charge 4 a été introduit dans le monde en avril 2020, mais il semble que Fitbit va sortir le modèle mis à jour seulement 18 mois plus tard – octobre a déjà été mentionné comme un mois de lancement possible, et c’est bien le mois indiqué sur l’écran couleur dans ces fuites.

En supposant que les images aient été extraites directement des supports marketing de Fitbit, le 23 octobre pourrait être le grand jour – bien que ce soit un samedi, alors peut-être pas. En plus de l’heure et de la date, l’écran affiche la fréquence cardiaque actuelle de l’utilisateur.

Bien que ces images fassent allusion à certaines couleurs de sangle et montrent la mise à niveau vers un écran couleur – à la suite du Fitbit Luxe – il n’y a pas grand-chose d’autre que nous puissions discerner dans les rendus. Il semble que les sangles seront à nouveau remplaçables, et vous pouvez vous attendre à ce que plus de détails soient divulgués à l’avance dans les semaines à venir.

Analyse : Google et Fitbit continuent de se connaître

Le sens Fitbit. (Crédit image: Orage / Ida Blix)

C’est en novembre 2019 que Google a acheté Fitbit, pour 2,1 milliards de dollars, et pour l’instant, nous n’avons pas encore vu trop de preuves que les deux sociétés ont maintenant uni leurs forces – les appareils Fitbit ont été mis en vente sur le Google Store, mais c’est à ce sujet.

Cette décision a beaucoup de sens pour Google : avec l’Apple Watch dominant la scène des montres intelligentes, Google a besoin d’autant d’expertise portable que possible pour améliorer sa part de marché (voir aussi la nouvelle version de Wear OS).

Mais en termes de changements réels apportés à la conception de Fitbits, ou d’intégration plus étroite avec Google Fit, nous n’avons pas encore vu les fruits de l’accord pour les consommateurs. Peut-être que cela changera avec l’arrivée du Fitbit Charge 5 – il ressemble beaucoup aux modèles précédents, mais peut-être que son logiciel va réserver des surprises.

Pendant ce temps, nous attendons patiemment l’arrivée de la Google Pixel Watch, dont la rumeur est longue, une montre intelligente de marque Pixel à accompagner des téléphones. Fitbit possède également plusieurs montres connectées, il sera donc intéressant de voir lesquelles seront conservées à l’avenir.

Via 9to5Google