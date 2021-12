Écran iMac 27 pouces 2022 sans mini-LED – rapport confus

Alors que la plupart des rapports indiquent que l’iMac 27 pouces 2022 utilise le même système de rétroéclairage mini-LED que les derniers modèles de MacBook Pro, un nouveau rapport sur la chaîne d’approvisionnement n’est pas d’accord aujourd’hui.

Cependant, le rapport est déroutant, et peut-être confus…

Fond

Tous les Mac actuels utilisent des écrans LCD, avec des LED derrière l’écran pour fournir un rétroéclairage. Cependant, les modèles de MacBook Pro 2021 14 et 16 pouces ont adopté un rétroéclairage mini-LED.

Il s’agit essentiellement de la même technologie, mais en rendant les LED beaucoup plus petites et en en utilisant beaucoup plus, l’éclairage peut être contrôlé de manière beaucoup plus précise, permettant une plus grande luminosité et des noirs plus profonds.

Sur les modèles de MacBook Pro, Apple appelle les écrans rétroéclairés mini-LED « écrans Liquid Retina XDR ».

Rapports précédents sur l’écran iMac 27 pouces 2022

L’analyste d’affichage Ross Young a déclaré en octobre qu’un nouvel iMac de 27 pouces ferait ses débuts l’année prochaine avec un écran mini-LED doté des mêmes capacités ProMotion à 120 Hz que les derniers modèles de MacBook Pro. Nous avons alors noté les références de Young.

Young a des antécédents très fiables lorsqu’il s’agit de prédire les engagements d’Apple dans la chaîne d’approvisionnement pour les composants d’affichage. En fait, il était essentiellement la seule personne à suggérer que les nouveaux MacBook Pro offriraient un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz avant l’événement Unleashed, et il s’est bien sûr avéré correct.

Cela a été soutenu en octobre par une autre source fiable, encore plus tôt ce mois-ci par une autre source de la chaîne d’approvisionnement d’affichage, et hier encore par un rapport de Digitimes.

Les fournisseurs ont lancé leurs expéditions en petit volume pour la série iMac 27 pouces qui viendra avec un mini écran LED, selon des sources de l’industrie.

Le rapport contradictoire d’aujourd’hui

Cependant, juste un jour plus tard, un nouveau rapport Digitimes contredit cela. En effet, il n’est même pas clair s’il s’agit d’un nouveau rapport, car il pourrait s’agir de la version complète de celui annoncé hier. Pourtant, il dit le contraire :

Les fournisseurs ont lancé leurs expéditions en petit volume pour le nouvel iMac 27 pouces dont le lancement est prévu en 2022, mais l’appareil ne sera pas équipé d’un écran miniLED comme on le supposait auparavant, selon des sources du secteur.

Mais les choses deviennent bizarres dans le deuxième paragraphe :

Les sources ont souligné que les spéculations sur l’iMac 27 pouces de nouvelle génération équipé d’un écran miniLED circulent sur le marché depuis que l’iMac 24 pouces a reçu une mise à niveau majeure de la plate-forme CPU plus tôt cette année, mais les livraisons du L’appareil de 27 pouces a montré en décembre qu’il est toujours équipé d’un écran LCD traditionnel.

Comme nous l’avons noté en arrière-plan ci-dessus, les écrans mini-LED utilisent toujours des « écrans LCD traditionnels » [sic]: il n’y a que le rétroéclairage qui varie.

Le rapport continue :

Bien que l’iMac 27 pouces ne soit pas doté de la technologie miniLED, les puces LED utilisées dans son écran sont en hausse de 30 à 40 % par rapport aux modèles précédents.

Si cela est vrai, il s’agirait de plus de LED de rétroéclairage que les écrans iMac existants, mais pas autant que dans les derniers modèles de MacBook Pro, ce qui semblerait étrange.

L’argent intelligent ici serait sur une sorte de malentendu dans le rapport d’aujourd’hui.

