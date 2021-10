Écran intelligent Alexa pour tous

La liste des meilleurs écrans intelligents compatibles Alexa est assez courte, la gamme Echo Show 8 étant toujours l’une des meilleures options pour votre argent. Au début de 2021, Amazon a publié une mise à jour de l’écran intelligent pour lui donner un processeur plus rapide et un appareil photo considérablement amélioré ainsi qu’une gamme de capacités logicielles pour capitaliser sur ce matériel.

Dans la revue Android Authority Amazon Echo Show 8, nous voyons si l’écran intelligent de deuxième génération d’Amazon a les atouts pour affronter le Google Nest Hub et le nombre croissant d’excellents écrans intelligents compatibles avec Google Assistant.

Ce que vous devez savoir sur Amazon Echo Show 8

Amazon Echo Show 8 : 129 $ / 119 £ / 129 € / Rs. 7499

L’Amazon Echo Show 8 (2e génération, 2021) est l’écran intelligent de milieu de gamme mis à jour de la société qui se situe entre un modèle de bureau de 5 pouces et le plus grand écran HD de 10,1 pouces Echo Show 10 qui peut pivoter sur sa base . L’édition 2021 de l’écran intelligent comprend un processeur amélioré et une caméra haute résolution pour des appels vidéo de meilleure qualité.

L’Echo Show 8 est expédié d’Amazon et d’autres grands détaillants du monde entier en blanc et en noir, bien que les utilisateurs devront malgré tout se contenter d’un câble d’alimentation blanc. Le principal concurrent de l’Echo Show 8 est le Google Nest Hub qui a un écran plus petit et un seul haut-parleur. Les utilisateurs peuvent également opter pour des haut-parleurs intelligents uniquement vocaux, comme l’Amazon Echo, qui ont toutes les mêmes capacités, moins l’écran, et peuvent également être achetés pour moins cher.

Ce qui est bon?

L’écran intelligent de 8 pouces d’Amazon conserve en grande partie les mêmes principes de conception et de matériel que le modèle qu’il remplace. L’avant est dominé par l’écran 720p de 8 pouces qui peut désormais ajuster la couleur et la balance des blancs en fonction de l’éclairage ambiant. J’aurais aimé qu’Amazon en ait profité pour mettre à jour un peu le design et équilibrer les lunettes. Au lieu de cela, vous obtenez une découpe de caméra plus grande.

Un curseur physique pour la confidentialité est également inclus qui peut bloquer la caméra. La couleur blanche du couvercle de la caméra vous permet de savoir avec certitude que la caméra est physiquement inaccessible. La fermeture du curseur désactivera également électroniquement la caméra, comme auparavant.

Les deux haut-parleurs de l’Echo Show 8 ont un son fantastique et l’appareil photo est une amélioration drastique.

Le système de haut-parleurs reste inchangé depuis le modèle de première génération, mais les deux haut-parleurs produisent toujours un son qui remplit la pièce. Il y a suffisamment de basses et la musique reste claire même à fort volume. En fait, le système audio ici surpasse facilement celui du Google Nest Hub de première génération (le seul modèle disponible ici en Inde), ce qui en fait un choix facile pour tous ceux qui cherchent à obtenir un écran intelligent qui se double d’une petite musique en streaming. système.

Malheureusement, Amazon a choisi de supprimer la prise de sortie audio 3,5 mm – une vente incitative possible pour le pont de streaming Echo Link (199 $) d’Amazon.

Un autre changement est la caméra frontale. Conçu pour une ère post-COVID axée sur les appels vidéo, le modèle 2021 Echo Show 8 se positionne comme une plaque tournante pour les appels vidéo aux côtés de ses fonctions de maison intelligente. À cet effet, l’appareil photo fait un saut énorme d’un tireur 1MP à un appareil photo 13MP avec un objectif ultra-large.

Les balayages et les pressions réagissent immédiatement aux actions – une grande amélioration par rapport aux générations précédentes d’écrans intelligents d’Amazon.

Comme l’Echo Show 10 de troisième génération, l’appareil photo peut désormais suivre les sujets et zoomer dessus, en utilisant la large résolution. L’absence d’ensemble rotatif physique comme sur l’Echo Show 10 signifie que vous devez toujours rester dans le cadre. L’Echo Show peut passer et accepter des appels depuis Skype et Zoom, en plus du propre service d’appel vidéo Drop-In d’Alexa.

Tout cela est alimenté par un processeur Mediatek MT8183 amélioré. Le processeur plus puissant a eu un impact notable sur la réactivité. Les balayages et les pressions réagissent immédiatement aux actions au lieu des secondes que vous auriez souvent à attendre avec les générations précédentes d’écrans intelligents d’Amazon.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

Le logiciel est toujours le talon d’Achille des écrans intelligents d’Amazon. Certes, Amazon a pris des mesures pour rendre l’écran tactile un peu plus utile avec des notes à faire et en ouvrant l’écosystème des développeurs, mais nous n’avons pas encore vu les fruits de ces efforts. Il est tout simplement trop volumineux et peu intuitif pour être l’expérience d’accès rapide et facile à utiliser qu’il doit être.

L’Echo Show 8 ressemble à un appareil vocal avec son écran sous-utilisé.

Les fonctions de base telles que le basculement des lumières intelligentes peuvent nécessiter plusieurs appuis et c’est un problème qui ne peut pas être résolu avec une meilleure réactivité. En fait, l’ensemble de l’appareil semble être construit avec une approche vocale d’abord, avec des capacités tactiles ajoutées après coup.

Amazon n’a pas non plus d’alternative à l’excellente fonctionnalité Cast de Google sur le Nest Hub. Cela vous enferme essentiellement dans une poignée de services de streaming comme Netflix, Amazon Prime Video et Hulu. L’ouverture de YouTube est également un exercice de frustration car elle vous oblige à charger le navigateur Silk moins que stellaire d’Amazon. Ces problèmes ne sont pas nouveaux mais ils ne sont pas vraiment attendus d’une catégorie d’appareils qui commence à devenir omniprésente.

Du côté de la caméra, j’ai fini par apprécier la qualité vidéo considérablement améliorée, mais le recadrage de la mise au point a définitivement besoin de quelques correctifs. Le logiciel semble être un peu trop agressif dans ses tentatives pour garder l’utilisateur dans le cadre et j’ai remarqué que l’appareil photo continuait souvent à alterner entre les différents niveaux de zoom. Lors de mes appels de test, j’ai préféré désactiver le mode follow focus.

Un autre bug errant que j’ai remarqué était l’écho occasionnel (heh) dans les appels vidéo. Je n’ai pas pu reproduire le bogue de manière cohérente, mais d’autres critiques l’ont également remarqué et j’imagine qu’Amazon devrait être en mesure de le corriger dans le logiciel.

Avis Amazon Echo Show 8 : dois-je l’acheter ?

Amazon Echo Show 8 (2e génération)

L’Amazon Echo Show 8 est l’écran intelligent milieu de gamme de l’entreprise avec un système à double haut-parleur et un appareil photo 13MP pour les appels. Désormais dans sa deuxième génération, l’appareil équipé d’un écran de 8 pouces bénéficie d’une mise à niveau du processeur pour une meilleure réactivité.

En fin de compte, le choix d’acheter un Echo Show 8 (2e génération, 2021) repose presque entièrement sur le camp d’assistants intelligents dans lequel vous vous trouvez. Si vous avez déjà un tas d’appareils Amazon Echo, le Show 8 est un shoo-in et s’intégrera parfaitement au reste de la configuration de votre maison intelligente. En tant que hub intelligent, cependant, le Google Nest Hub (99 $ / 6 999 Rs) est juste un peu plus soigneusement conçu pour être mieux adapté à la plupart.

L’Echo Show 8 n’est pas un achat essentiel, mais ce serait un bon choix pour toute personne investie dans l’écosystème amazonien.

L’utilité que vous tirez de l’Echo Show 8 dépend également en grande partie du nombre d’appels vidéo que vous prévoyez de passer, ou si vous voulez un petit écran pour regarder des vidéos dans la cuisine. Bien sûr, Amazon s’efforce d’augmenter les cas d’utilisation des logiciels pour l’affichage, mais en l’état, il est tout simplement plus rapide d’utiliser des commandes vocales pour accomplir les mêmes tâches.

L’Echo Show 8 est un produit solide s’il répond à vos besoins, mais ce n’est pas un incontournable par rapport aux haut-parleurs Echo d’Amazon.