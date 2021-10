Écran MacBook Pro avec encoche affiché dans une fuite de photo présumée

Suite à une rumeur sommaire selon laquelle les prochains modèles de MacBook Pro pourraient comporter une encoche en haut de l’écran, une photo présumée d’un MacBook Pro avec une encoche a été partagée aujourd’hui par le compte Weibo AnyTurtle999, comme repéré par le compte Twitter DuanRui.



Une vue rapprochée de l’encoche présumée en haut de l’image semble montrer une caméra FaceTime, un microphone et un capteur de lumière ambiante pour True Tone. Plus tôt cette semaine, un utilisateur de Reddit a affirmé que le prochain MacBook Pro ne comportera pas Face ID malgré une encoche, un capteur Touch ID devant rester au-dessus du clavier pour l’authentification.

La photo est floue et on ne sait pas si elle est authentique, donc un certain scepticisme est justifié ici. Si la photo s’avère réelle, cela suggère cependant que les prochains modèles de MacBook Pro pourraient comporter des bordures très fines autour de l’écran.

Dans la version bêta de macOS Monterey, MacRumors a découvert des résolutions d’affichage potentielles de 3024×1964 et 3456×2234 pour les modèles supposés de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces. En soustrayant 74 pixels de la hauteur des deux, les résolutions résultantes de 3024×1890 et 3456×2160 donnent un rapport hauteur/largeur de 16:10. Tous les MacBook actuels d’Apple présentent un rapport hauteur/largeur de 16:10, ce qui laisse supposer que les 74 pixels supplémentaires pourraient représenter un cran.

Apple organise un événement virtuel lundi à 10 heures, heure du Pacifique, avec des rumeurs suggérant largement que l’événement se concentrera sur les modèles redessinés de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces avec une version plus rapide de la puce M1 et des écrans mini-LED plus lumineux. Les ordinateurs portables devraient également comporter un port HDMI, un lecteur de carte SD et un câble d’alimentation magnétique, tout en abandonnant la barre tactile au profit d’un retour aux touches Fn physiques.

