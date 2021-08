Écrans iPad Air 2022 : Samsung et LG utiliseront la technologie de nouvelle génération

Nous avons récemment appris que Samsung se préparait à fabriquer des écrans OLED pour l’iPad Air 2022 en utilisant une nouvelle technique de fabrication avancée, et un nouveau rapport indique que LG fait de même.

Apple devrait mettre à niveau l’iPad Air vers un écran OLED l’année prochaine…

Nous en avons précédemment décrit le contexte.

Samsung serait en train de mettre à niveau son processus de fabrication de la 6e à la 8e génération. Cela inclut un passage de la gravure humide à la gravure sèche, ce qui permet un alignement plus serré des pixels rouges, verts et bleus. Ce processus est optimal pour les écrans OLED de 10 pouces ou plus.

Samsung Display a déclaré s’attendre à des commandes Apple plus importantes pour les écrans OLED, ce qui indique fortement que ces panneaux de nouvelle génération sont destinés aux iPads – et plus précisément à l’iPad Air 2022.

Un rapport d’ET News indique que LG fait maintenant la même chose.

Samsung et LG convertissent leur technologie de fabrication de panneaux OLED de petite et moyenne taille, qui est restée dans la 6e génération, à la 8e génération. Dans l’industrie de l’affichage, une génération est de la taille d’un substrat de verre. Plus la génération est élevée, plus la taille du substrat est grande, ce qui signifie que des écrans plus grands peuvent être produits plus efficacement.

Il est entendu que Samsung Display et LG Display développent un évaporateur de 8e génération. L’évaporateur est un équipement clé qui forme des pixels rouges (R), verts (V) et bleus (B). Comme la vapeur d’eau se condensant sur le couvercle lors de l’ébullition de l’eau dans une casserole, le matériau OLED est chauffé et déposé sur le substrat. Samsung Display développe un évaporateur de 8e génération avec le japonais ULVAC, tandis que LG Display le développe avec Sunic System en Corée.