Écrans iPad OLED attendus en 2022 ; Technologie de préparation Samsung

Samsung se prépare à adopter un nouveau processus susceptible d’être utilisé dans la production d’écrans OLED pour iPad l’année prochaine, selon un nouveau rapport sur la chaîne d’approvisionnement.

Le rapport indique que la société attend des commandes d’Apple pour un processus spécialement conçu pour les écrans OLED de 10 pouces et plus…

Apple utilise actuellement des écrans LCD pour sa gamme iPad, malgré le passage à l’OLED pour les iPhones. Pour les derniers modèles d’iPad Pro, le rétroéclairage mini-LED est utilisé pour offrir des avantages similaires à ceux de l’OLED sans risque de brûlure.

Bien que l’écran LCD avec rétroéclairage mini-LED soit la technologie supérieure, il est cher, et il y a eu plusieurs rapports selon lesquels Apple utilisera plutôt l’OLED pour les modèles non-Pro à partir de l’année prochaine.

L’analyste d’Apple, Ming-Chi Kuo, a déclaré en mars que l’iPad Air 2022 comportera un écran OLED et que la même technologie d’affichage serait ensuite filtrée jusqu’au modèle d’entrée de gamme. Cela a été soutenu par deux rapports ultérieurs.

L’Elec rapporte que les fournisseurs de Samsung travaillent sur un processus de nouvelle génération adapté aux écrans OLED plus grands.

Les fournisseurs de graveurs OLED de Samsung Display ont commencé le développement de leurs nouveaux graveurs à sec pour les panneaux OLED de génération 8.5, a appris TheElec […]

Les graveurs à sec font le pari de graver des circuits plus fins et plus précis par rapport aux graveurs à eau.

OLED pour les applications informatiques de 10 pouces ou plus nécessitait que les pixels rouges, verts et bleus soient étroitement alignés sur le panneau, ce qui rend l’utilisation du graveur à sec optimale pour leur production […]

Samsung Display s’attend à ce que ses clients Samsung Electronics et Apple augmentent leurs commandes de panneaux IT OLED à l’avenir.