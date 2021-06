Écrans solaires transparents d’Urban Skin Rx, initiative Juneteenth – WWD

Urban Skin Rx entre dans une autre phase avec des lancements, de nouveaux distributeurs et une initiative philanthropique.

La marque, qui a été fondée par l’esthéticienne Rachel Roff et s’adresse aux tons de peau plus foncés, lance deux nouveaux produits SPF vendredi en tandem avec une initiative Juneteenth. Appelés Shineblock Oil Control Moisturizer SPF 30 et Sheerglow Even Tone Daily Defense Mineral Moisturizer SPF 30, les prix sont respectivement de 20 $ et 34 $. Ils sont d’abord lancés sur le site de la marque.

Le 10 juin, Urban Skin RX fera don de 100 % du produit net des écrans solaires à l’Organisation nationale pour l’avancement professionnel des chimistes et ingénieurs noirs.

Roff a déclaré que la formulation des écrans solaires posait des défis, étant donné que les écrans solaires minéraux laissent généralement des moulages blancs et sont donc inaccessibles aux consommateurs noirs. Les obstacles qu’elle a dû surmonter pour créer un écran solaire minéral pur, a-t-elle déclaré, ont inspiré le don. Les consommateurs noirs ont historiquement été négligés par les fabricants de produits solaires, ce qui a conduit à une récente récolte d’options pour eux, comme la crème solaire Black Girl.

“Ce don est important pour moi parce que je pense sincèrement que s’il y avait eu plus de diversité dans l’industrie de la chimie cosmétique, il ne m’aurait pas fallu 10 ans pour trouver un partenaire déterminé à trouver comment rendre les écrans solaires minéraux transparents”, a déclaré Roff. “S’il y avait eu plus de femmes et d’hommes de couleur dans la chimie cosmétique, cela n’aurait pas pris si longtemps.”

La recherche, a-t-elle dit, a même coûté cher. « L’année dernière, je me suis éloigné de plus de 100 000 $ d’inventaire, car ce que j’ai approuvé comme échantillon final de ces écrans solaires n’était pas ce qui avait été fait. J’ai dû continuer à me battre parce que la crème solaire pour tous les tons de peau est l’endroit où le marché est si court », a poursuivi Roff. « J’ai travaillé avec plus de 50 laboratoires, testé plus de 300 échantillons de formules. Les gens utilisent le terme « tous les tons de peau » si vaguement et ne réalisent pas à quel point les tons de peau sont vraiment profonds. Ce n’est pas parce qu’un écran solaire agit sur vous ou vos employés qu’il agit sur tout le spectre.

La marque savait qu’elle avait des formules gagnantes après avoir testé des produits au bureau. “Notre équipe a vraiment joué un rôle clé”, a déclaré Roff. « Nous sommes plus de 50 % d’employés noirs et nous effectuons tous nos tests d’efficacité en interne. »

Espérant mieux servir ses consommateurs, Roff a récemment lancé The Melanin Experts, un programme visant à mieux éduquer et servir les consommateurs de couleur.

«Nous avons également embauché une équipe d’esthéticiennes médicales agréées pour gérer notre service client, car la plupart des questions que nous recevons des consommateurs portent sur la façon d’utiliser les produits, ce qui se passe avec leur peau. Je voulais vraiment que les esthéticiennes soient au cœur de notre service client », a déclaré Roff.

Roff a récemment signé un accord de distribution avec Walmart, qui rejoint Ulta Beauty, Target et CVS en tant que distributeur de la marque. Des sources du secteur prévoient que les ventes nettes de la marque atteindront entre 30 et 35 millions de dollars en 2021.

