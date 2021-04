Ecrire à la main vous permet de mieux mémoriser les choses, selon une étude | Vie

Le débat sur l’opportunité d’étudier avec une tablette ou avec un stylo et du papier est sous les feux de la rampe depuis des années. Une étude menée au Japon indique que l’écriture sur papier permet au cerveau de mieux mémoriser les informations, mais les résultats ne sont pas définitifs.

Depuis l’arrivée des smartphones et des tablettes et le quotidien de tant de personnes, de nombreux étudiants ont choisi de changer radicalement leurs méthodes d’étude, remplacer le stylo et le papier par un clavier et un écran, ou par une tablette et un stylet. Et cela a suscité de nombreux débats, notamment au sein de l’environnement familial.

Et c’est que, les plus jeunes préfèrent généralement développer leurs études à l’aide d’appareils électroniques, tandis que les Les personnes âgées ont tendance à opter pour des méthodes plus traditionnelles. bien qu’il soit possible que la chose la plus intéressante soit de choisir de combiner les deux méthodes.

Il n’y a pas de vérité absolue à ce sujet, mais maintenant, une étude indique que l’écriture sur papier pourrait vous aider à mémoriser plus facilement ce que vous écrivez, en optimisant le temps que vous utilisez pour étudier. Ce studio a été réalisée par l’Université de Tokyo, et malgré le fait que ses résultats ne permettent pas d’établir de manière absolue la supériorité de ce format sur le format électronique, ses résultats sont des plus intéressants.

Et l’étude indique que l’utilisation du papier favorise l’acquisition d’informations de codage et des informations spatiales que le cerveau peut utiliser comme indice de recherche d’informations, ce qui conduit à une plus grande activation du cerveau que si un comprimé était utilisé.

Cette étude a été menée en séparant les sujets en groupes avec du papier et un crayon, une tablette et un stylo tactile et un smartphone. Les résultats de ce test ont conduit à l’hypothèse que l’hippocampe intègre mieux les informations qu’il recueille du papier dans le cerveau, car il fournit des pistes plus fixes pour l’encodage de la mémoire.

« Les outils numériques offrent un défilement fluide de haut en bas et une disposition normalisée du texte et de la taille de l’image, comme sur une page Web. Mais si vous vous souvenez d’un manuel imprimé sur papier, vous pouvez fermer les yeux et afficher une photo au bas de la page sur le côté gauche, ainsi que les notes que vous avez écrites dans la marge inférieure », explique Kuniyoshi Sakai, auteur de cette hypothèse.

Bien que ces résultats ne soient nullement définitifs, ils révèlent une plus grande activation du cerveau lors de l’écriture sur papier par rapport à l’utilisation d’appareils électroniques, du moins dans l’échantillon de sujets choisis. Donc, si vous voulez savoir ce qui est le mieux pour vous, la meilleure façon de le savoir est d’essayer différentes méthodes d’étude pour pouvoir déterminer quelle est la méthode avec laquelle vous mémorisez ou assimilez le plus de contenu.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Jacinto Araque.