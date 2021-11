Impressionné par la façon dont Lewis Hamilton a récupéré des points au Brésil, George Russell insiste sur le fait qu’il serait « assez stupide » de parier contre le pilote Mercedes.

Après avoir été devancé par Max Verstappen trois courses d’affilée, l’avantage du pilote Red Bull au classement allant jusqu’à 19 points, la course de championnat de cette année semble avoir tourné en faveur du Néerlandais.

De plus, Verstappen était le favori pour remporter le Grand Prix de Sao Paulo et a mis quelques points de plus entre lui et Hamilton.

Le Britannique a renversé la vapeur contre lui.

Réalisant sans doute son «meilleur» week-end de course de tous les temps, Hamilton est passé de la 20e place sur la grille à la cinquième place sous le drapeau à damier lors des qualifications de sprint de 24 tours.

Il a fait face à sa deuxième pénalité du week-end lors du Grand Prix, partant 10e sur la grille après que Mercedes ait équipé sa W12 d’un nouvel ICE.

Hamilton a chargé à travers le terrain et a dépassé Verstappen dans le processus pour remporter la victoire avec 10 secondes d’avance sur son rival pour le titre.

Russell dit que c’était un signe clair qu’il ne fallait jamais radier Hamilton et Mercedes.

« Je le dis depuis très, très longtemps – quand Max et Red Bull semblent avoir le dessus, je pense qu’il serait assez stupide de parier contre Lewis et Mercedes », a déclaré le pilote Mercedes 2022 aux journalistes au Qatar.

« Je pense que le week-end dernier et les courses récentes l’ont prouvé.

« Le fait qu’ils soient toujours dans ce combat est assez exceptionnel et évidemment ce que Lewis a fait la semaine dernière était également exceptionnel. »

Levez la main si vous avez hâte de voir George Russell faire équipe avec Lewis Hamilton 🙋‍♂️🙋‍♀️#QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/eHn2bMTCQj – Formule 1 (@F1) 18 novembre 2021

La saison prochaine, Russell rejoindra Hamilton chez Mercedes, signé en remplacement de Valtteri Bottas.

Le livre de formulaires de la Formule 1 pourrait cependant être jeté par la fenêtre alors que la Formule 1 présente de toutes nouvelles voitures.

Dans le but d’uniformiser les règles du jeu et d’améliorer la course, il reste à voir si Mercedes peut maintenir la forme qui l’a vu se battre pour sept doubles de championnat consécutifs avec un huitième potentiel à l’horizon.

Russell dit que personne ne sait à quoi s’attendre.

« Je pense que l’année prochaine avec ce nouveau changement de règlement, il y aura tellement de mises à jour et d’améliorations, et des choses sur lesquelles travailler tout au long de la saison », a-t-il déclaré.

«Je pense que nous allons tous devoir nous rassembler en équipe.

« Il n’y a aucune garantie quant à savoir qui a la voiture la plus rapide lorsque vous touchez le sol lors du premier essai.

« Mais je pense que c’est celui qui travaille le mieux en équipe qui l’emportera à la fin de la saison. Je pense que c’est sûr que nous travaillerons ensemble pour y parvenir.

Verdict PlanetF1