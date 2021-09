Écrire sur le mur pour la star de Chelsea alors que Tuchel rompt immédiatement sa promesse

Les chances que Chelsea prenne l’option d’une signature estivale semblent déjà sombres après que Thomas Tuchel est déjà revenu sur sa parole mercredi soir.

Saul Niguez était une date limite de signature de l’Atletico Madrid comme Tuchel a cherché à renforcer ses rangs au milieu de terrain. L’international espagnol, 26 ans, était l’un des généraux les plus fiables de Diego Simeone jusqu’à la saison dernière.

Principalement milieu de terrain central, Saul a été régulièrement déplacé hors de la salle des machines, remplaçant souvent à l’arrière.

En signant pour les Blues, Saul a révélé une facteur derrière sa décision de déménager à Stamford Bridge centrée sur une promesse faite par Tuchel.

Saul a déclaré : « Chelsea m’a promis de m’entraîner à mon poste, de jouer, nous verrons. Revenir à certaines coutumes que je ne fais pas maintenant, c’est la raison la plus importante de ma décision.

En d’autres termes, on a promis à Saul qu’il aurait l’occasion d’impressionner dans son rôle de milieu de terrain central préféré.

Mais après en difficulté pour ses débuts en Premier League dans la salle des machines et par la suite accroché à la mi-temps, Tuchel a déployé Saul dans une position différente mercredi soir.

Dans leur étroite victoire en Coupe Carabao contre Aston Villa, ce sont N’Golo Kante et Ruben Loftus-Cheek qui ont joué le rôle central.

Saul a souvent été vu poussé vers la gauche et opéré plus en avant que les fans de l’Atletico auraient été habitués à voir.

Chelsea aurait la possibilité de rendre le déménagement de Saul permanent pour environ 30 millions de livres sterling. Mais s’il est trop tôt pour en juger, les premiers signes ne semblent pas prometteurs concernant le déclenchement de cette option.

En effet, Billy Gilmour et Conor Gallagher acquièrent tous deux une précieuse expérience en équipe première en prêt. Gallagher, en particulier, a impressionné avec Crystal Palace.

Quelle est la prochaine étape pour Raheem Sterling ? Liverpool, Spurs, Barcelone…

Tuchel fait monter la pression sur Chilwell sous le feu

Pendant ce temps, Ben Chilwell fait l’objet d’une surveillance accrue après avoir été réprimandé par Tuchel quelques minutes seulement après sa victoire aux tirs au but en Coupe Carabao contre Aston Villa mercredi soir.

Ben Chilwell faisait son premier début de saison contre Villa à Stamford Bridge, ayant joué le second violon de Marcos Alonso jusqu’à présent ce trimestre. Cependant, Tuchel était hors de son siège dans les premières minutes du match, selon football.london, et s’est opposé à ce que Chilwell ait joué la “mauvaise” passe.

On s’attendait à ce que le joueur de 24 ans soit à nouveau le premier choix lorsque la nouvelle campagne a commencé. Cependant, Tuchel a préféré l’Espagnol Alonso, qui est une plus grande menace offensive.

Alonso a débuté les cinq matches de championnat cette saison, les Blues étant actuellement en tête du classement. Il a également disputé la victoire en Ligue des champions contre le Zenit Saint-Pétersbourg la semaine dernière.

Lors de ces six matches, l’équipe de Tuchel n’a encaissé qu’un seul but. Alonso a également marqué un but et une passe décisive pendant cette période.

LIRE LA SUITE: Chelsea reçoit des nouvelles douces-amères sur l’avenir d’Antonio Rudiger