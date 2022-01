Écrivains du WSJ : Plus d’États devraient interdire le financement privé lors des élections

Deux auteurs du Wall Street Journal soutiennent que davantage d’États devraient interdire le financement privé des élections.

Tarren Bragdon et Joe Horvath, respectivement président-directeur général et directeur des affaires gouvernementales de l’État à la Foundation for Government Accountability, ont fait valoir que le financement privé nuit aux élections locales et nationales.

Bragdon et Horvath s’inquiètent de la manière dont les donateurs privés comme Facebook influencent les électeurs.

Onze États, dont l’Arizona, la Floride, l’Ohio et le Texas, ont interdit ou sévèrement restreint le financement privé. Pendant ce temps, la Caroline du Nord, la Louisiane, la Pennsylvanie et le Wisconsin ont opposé leur veto aux interdictions – et les auteurs ont déclaré qu’il s’agissait d’un gros problème.

« Les gouverneurs démocrates de ces États ont eu tort d’émettre des veto », ont fait valoir les auteurs. « Imaginez un financement privé de plus d’arrêts de police, mais uniquement dans certains quartiers, ou un financement privé pour les services fiscaux pour mener plus d’audits sur certains types d’entreprises ou dans certains codes postaux. Aucun État ne laisserait cela se produire, alors pourquoi l’autoriseraient-ils pour des élections, la pierre angulaire de la démocratie ? »

Par exemple, Mark Zuckerberg et sa femme ont fait un don de 400 millions de dollars par l’intermédiaire du Center for Tech and Civic Life et l’argent est allé à 2 500 comtés dans 47 États et dans le district de Columbia. Le Centre a déclaré que son objectif est de s’assurer que ses élections sont « sûres et fiables », mais les fonds sont allés massivement aux zones dominées par Biden et d’autres démocrates.

Les auteurs ont déclaré que la solution consisterait pour davantage d’États à interdire le financement privé en 2022.

« Davantage d’États devraient interdire le financement privé des élections lors de leurs sessions législatives de 2022 », ont conclu les auteurs. « Les opposants qualifieront cette politique de semant la peur et prétendront que les tentatives de protéger les élections sont ce qui sape vraiment la confiance du public. Pourtant, le but n’est pas de remettre en cause les dernières élections, et cette attitude dédaigneuse ignore les préoccupations légitimes concernant l’argent privé dépensé par les bureaucraties publiques d’une manière qui influence les électeurs. Comme 2020 l’a prouvé, un tel financement n’est pas transparent, il n’est pas responsable et il n’est pas propice à des élections équitables. »