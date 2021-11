Écrivez une copie accrocheuse pour plus de ventes avec ces 4 outils

Aujourd’hui, j’ai quelques ressources de rédaction pour vous aider à améliorer vos taux de conversion. Voici quatre liens avec des trucs et astuces pour bien démarrer votre semaine de travail.

Un bon contenu est important pour attirer de nouveaux abonnés et abonnés. Il existe plusieurs ressources disponibles pour vous aider à devenir un meilleur rédacteur pour vos pages de vente, vos campagnes de marketing par e-mail, vos publications sur les réseaux sociaux, etc. Souhaitez-vous améliorer la portée de votre audience ? Profitez de ces outils et dites-moi comment ils fonctionnent pour vous !

1) Inspiration de copie rétro-conçue – Swipe-Worthy

Afin d’attirer de nouveaux prospects, votre entreprise a besoin d’un contenu qui capte leur attention. Swipe-Worthy est un site Web où les spécialistes du marketing et les rédacteurs peuvent se rendre pour trouver des idées et apprendre. Parcourez des milliers de sujets différents pour votre prochaine campagne publicitaire, page de vente, etc. Des anciennes publicités aux dernières tendances, vous trouverez ce dont vous avez besoin pour atteindre efficacement votre marché cible.

2) Trouvez le contenu le plus performant – Buzzsumo

Si vous avez besoin d’un meilleur moyen d’atteindre plus de personnes dans votre créneau, vous apprécierez cette ressource de premier plan. Buzzsumo vous permet de saisir un mot-clé ou un domaine afin d’obtenir des informations sur les tendances de votre secteur. Utilisez cet outil pour vous connecter avec des influenceurs ainsi que pour améliorer votre propre rédaction et distribution de contenu.

3) Une meilleure recherche pour votre rédaction de contenu – Airstory

Laissez cet outil robuste faire tout le gros du travail pour vous lorsqu’il s’agit de trouver des idées de sujets. Airstory fournit l’aide dont vous avez besoin pour rédiger de meilleurs articles de blog, des articles de presse et plus encore. Utilisez leurs tableaux pour organiser les notes, qui peuvent ensuite être déposées dans votre projet. Ajoutez cet outil à Chrome afin de capturer et d’ajouter des URL à vos notes ainsi que d’organiser votre contenu avec leurs outils de glisser-déposer.

4) Exemple de lettre de rédaction pour la pratique – Gary Halbert

Écrivez à la main une lettre de vente par e-mail professionnelle afin d’améliorer vos compétences. Gary Halbert vous aide à mettre en pratique sur papier ce qui est présenté en ligne. On dit que nous retenons plus d’informations de l’écriture manuscrite que de la frappe. Cela vaut bien le temps supplémentaire passé à faire cet exercice afin d’entraîner votre esprit à écrire une meilleure copie.

J’espère que vous trouverez ces outils de rédaction utiles pour votre stratégie de contenu. Y en a-t-il que vous voudriez également ajouter ?

Amusez-vous avec ces conseils et outils.

Auteur : Susan Gilbert

Susan Gilbert utilise ses connaissances en focalisation laser pour coacher et fournir des programmes de marketing en ligne et de partage social pour les auteurs, les conférenciers, les experts et les petites entreprises. Entrepreneure depuis 1987, Susan a transformé ses années d'expérience en affaires traditionnelles en plusieurs projets de pointe, notamment son entreprise de marketing numérique, sa promotion en ligne…