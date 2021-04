Écrous et boulons, bits et pièces, cotes et extrémités Partie I ⋆ .

ÉCROUS ET BOULONS

En réponse à un blog, on m’a demandé: «Vous souvenez-vous de la dépression?» Ma réponse: “Oui!” Notre famille a assez bien survécu, même si mon segment particulier a dû se consolider avec mes grands-parents Frisby pour réussir financièrement. Bien que peut-être apocryphes, les Frisby auraient perdu la propriété de leur très belle maison sur la 18e rue Est à Houston Heights en fournissant trop de soutien financier et autre à des voisins qui n’avaient pas eu autant de chance en ces temps difficiles. Ils ont fini par le louer à partir de 1946 environ jusqu’à ce que les résidences catty-acculées à une plus petite maison de la 18e rue libérée lorsque son dernier survivant est mort. Cette famille avait perdu son seul enfant engendré pendant la guerre au profit d’un Zero japonais alors qu’il effectuait des missions depuis un transporteur. Chaque famille a des histoires intéressantes, et des histoires tristes aussi, n’est-ce pas?

Une expérience dont je me souviens encore sensoriellement au milieu de la faible lumière et des odeurs terreuses sous la maison de mes grands-parents sur East 18th Street. La maison était surélevée, comme presque toutes les maisons de la région, trois pieds environ pour la ventilation de l’humidité éternellement écoeurante de la Nouvelle-Orléans, style Houston. Eddie Ross, notre voisin de six ans de l’autre côté de la rue, avait trouvé le revolver de calibre 38 de son père de partout où il avait été négligemment caché, et Eddie et moi jouions à “Yellow Hair” et Geronimo “avec après avoir rampé hors de vue sous le Frisby presbytère. Si l’un de nous n’avait pas survécu, nous aurions pu devenir le premier décès par arme à feu des «cow-boys et Indiens» du quartier cette semaine-là, avec quelques autres abattus par leurs parents en colère pour une infraction ou une autre. Houston était une ville difficile dans laquelle passer la sixième année sans au moins une blessure à la chair et la cicatrice qui l’accompagnait.

Retour au présent, ayant déformé le temps de mon passé (séquence intéressante de voyage dans le temps). Le répondeur de mon blog a également mentionné Jimmy Stewart dans «Une vie merveilleuse» en apprenant que sa femme était enceinte, il a demandé avec enthousiasme «Est-ce un garçon ou une fille» auquel sa femme a répondu par un signe de tête et un «oui». J’ai offensé des centaines de personnes avec des réponses similaires, peut-être appris du film Stewart parmi d’autres; les serveuses qui demandent «café, thé ou lait» et répondent «Oui!» Au cours de mes presque 90 ans, j’ai rarement manqué l’une des milliers d’occasions de le faire. Je soupçonne que cela fait de moi le type le plus offensif de «oui homme» sur la planète Terre.

Un autre commentaire de blog a mentionné «des temps meilleurs» dans une légère référence à la dépression. Ma réponse a été: “Jusqu’à ces derniers temps, j’ai toujours considéré les meilleurs moments comme les moments où je suis là pour profiter du temps.” Cela devient de plus en plus difficile à mesure que je vieillis, et le monde se détériore de plus en plus de bien des manières et s’améliore de moins en moins. L’équilibre est peut-être discutable, et la plupart d’entre nous pourraient argumenter l’un ou l’autre côté de l’équation – en fonction du jour de la semaine au fur et à mesure que cela évolue pour nous.

_______

David L. Cattanach

Lien source