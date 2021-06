ECube nomme Richa Arora en tant que Managing Partner, PDG de son activité de services d’intendance ESG

ESG Stewardship Services cible les investisseurs étrangers et nationaux avec des portefeuilles d’entreprises en Inde.

Dans une récente annonce faite par une plate-forme environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) – ECube Investment Advisors, Richa Arora a été nommée associée directrice ainsi que PDG de son activité de services d’intendance ESG. Le rôle d’Arora dans le nouveau poste sera de diriger de manière entrepreneuriale la nouvelle entreprise, ce qui inclut également la stratégie d’ECube et la mise en œuvre de l’évaluation et de l’engagement ESG.

Selon la note de presse, ESG Stewardship Services cible les investisseurs étrangers et nationaux avec des portefeuilles d’entreprises en Inde. Il se concentrera également sur les entreprises individuelles qui cherchent à améliorer leurs performances ESG. Afin de gérer toutes ces choses, Arora est intervenue avec plus de 30 ans d’expérience de travail pertinente. « Chef de file de la transformation des entreprises avec une compréhension approfondie de la stratégie, du marketing et des opérations, elle a créé des entreprises et des marques à partir de zéro, les a nourries dès leur création et a fait évoluer les entreprises établies », lit-on dans la déclaration d’ECube.

Auparavant, Arora gérait les activités de produits de consommation de Tata Chemicals, puis les activités d’aliments emballés en Inde en tant que président. La société a affirmé qu’elle était largement créditée de la croissance du secteur alimentaire et était responsable du lancement de Tata Sampann “en tant que visage du secteur alimentaire au-delà du sel et du renforcement de la position de Tata Salt”. En dehors de cela, Arora avait également été administrateur au conseil d’administration de Tata Unistore. Dans le passé, Arora avait également dirigé sa propre société de conseil en stratégie, Five by Six Consulting, où elle aidait les entreprises à créer de nouvelles et de petites marques.

De plus, Arora a occupé des postes de direction dans des sociétés de grande consommation comme Britannia Industries et Balsara Home Products. L’année dernière, Arora figurait également dans la liste des femmes les plus puissantes d’Inde de Richa Business Today.

Le président d’ECube, le Dr Mukund Rajan, souhaitant la bienvenue à Arora, a déclaré : « Richa a eu une brillante carrière dans le monde de l’entreprise et apporte une expérience approfondie dans plusieurs domaines. Elle a fait preuve d’un jugement commercial très pratique tout au long de sa carrière et sera un atout considérable pour diriger notre entreprise de services d’intendance.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.