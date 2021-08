Ed Asner, acteur du “Mary Tyler Moore Show”, décède à 91 ans

Ed asner

. – Ed Asner, qui est devenu célèbre en tant que journaliste grossier mais adorable Lou Grant dans “The Mary Tyler Moore Show”, est décédé dimanche matin, a confirmé son publiciste à CNN. Il avait 91 ans.

Asner était entouré de sa famille à Los Angeles, a déclaré le publiciste Charles Sherman.

La nouvelle a également été partagée dans un article sur le compte Twitter officiel d’Asner.

“Nous avons le regret d’annoncer que notre patriarche bien-aimé est décédé ce matin en paix”, peut-on lire dans le message.

“Les mots ne peuvent exprimer la tristesse que nous ressentons. Avec un baiser sur la tête : bonne nuit papa. Nous t’aimons.”

Asner, un vétéran de la scène comique de Chicago – il faisait partie de Compass Players, un prédécesseur de Second City – était un acteur de premier plan avant de décrocher le rôle de Grant, le directeur des nouvelles de WJM-TV, dans “Mary Tyler Moore, ” qui a été créée en 1970. Dépeint à l’origine comme bourru et rugueux, avec sa cravate toujours détachée et une bouteille de whisky à portée de main, son personnage s’est adouci au cours des sept années de la série pour devenir un favori des fans.

Le personnage avait alors sa propre série, “Lou Grant”, un drame d’une heure qui s’est déroulé de 1977 à 1982.

Asner a remporté cinq de ses sept Emmy Awards pour avoir joué Grant, trois pour le meilleur acteur de soutien dans une série comique sur “Mary Tyler Moore” et deux pour l’acteur principal dans un drame pour “Lou Grant”. Il a également remporté des Emmy Awards pour son travail sur la mini-série de 1976 “Rich Man, Poor Man” et la mini-série de 1977 “Roots”.

Après l’annulation de “Lou Grant”, Asner a continué à travailler de manière prolifique au cinéma et à la télévision, apparaissant dans des séries telles que “Modern Family”, “ER”, “Studio 60 on the Sunset Strip”, “The X-Files”, “The Good Wife “,” Grace et Frankie “, ” Hot in Cleveland ” et ” Cobra Kai “. L’acteur costaud a joué le Père Noël plus d’une fois, peut-être plus particulièrement dans le film “Elf” (2003).

Asner a gagné des fans parmi une nouvelle génération de cinéphiles lorsqu’il a exprimé le veuf à la retraite et vendeur de ballons Carl Fredricksen dans le film poignant de Pixar en 2009 “Up”.

Il s’est marié deux fois et laisse dans le deuil quatre enfants.

Stella Chan de CNN a contribué à ce rapport.