Ed Asner, acteur et activiste mieux connu sous le nom de Lou Grant dans “The Mary Tyler Moore Show”, est décédé à 91 ans

Ed Asner, l’acteur et activiste le plus connu pour avoir interprété Lou Grant dans “The Mary Tyler Moore Show” et ses retombées ultérieures, est décédé à l’âge de 91 ans.

La mort de l’acteur a été annoncée dimanche via son compte Twitter officiel, précisant qu’il est décédé paisiblement. Aucune cause de décès n’a été donnée, cependant.

“Nous sommes désolés de dire que notre patriarche bien-aimé est décédé paisiblement ce matin. Les mots ne peuvent exprimer la tristesse que nous ressentons. Avec un baiser sur la tête – Bonne nuit papa. Nous t’aimons”, peut-on lire sur le tweet.

Ed Asner arrive pour la 11e soirée d’ouverture du Festival international du film de Burbank à l’AMC Burbank 16 le 04 septembre 2019 à Burbank, en Californie. (Photo de Gabriel Olsen/.) (.)

Comme le note Deadline, Asner était l’ancien président de la Screen Actors Guild ainsi que l’interprète masculin le plus décoré de l’histoire des Emmy, avec sept victoires à son actif. Bien que cela l’ait rendu bien connu à Hollywood, c’était son temps à jouer Lou Grant dans “The Mary Tyler Moore Show” et son spin-off, “Lou Grant” qui a fait de lui un nom familier dans tout le pays.

En fait, cinq de ses victoires aux Emmy étaient pour avoir joué à Lou Grant. Les fans peuvent également le reconnaître du film de Noël “Elf” où il a joué nul autre que le Père Noël. Il a également joué des rôles dans le film primé aux Oscars de Pixar “Up” et a récemment été vu dans la série nominée aux Emmy Awards “Cobra Kai”.