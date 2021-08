Ed Asner avait un projet majeur en préparation avant sa mort

Ed Asner avait un projet très attendu en préparation au moment de sa mort. Malheureusement, l’acteur est décédé dimanche matin à l’âge de 91 ans. Quelques semaines plus tôt, Variety avait rendu compte de sa prochaine série de spectacles de talents intitulée Silver Stars.

Asner aurait travaillé sur une émission inspirée d’American Idol ou de America’s Got Talent, avec une torsion majeure – tous les concurrents auraient 65 ans ou plus. L’émission était en cours de développement pour Saltbox TV, qui est un service de streaming relativement nouveau pris en charge par des publicités. Il cible un public adulte plus âgé, donc Silver Stars aurait été parfaitement adapté. Asner était un ambassadeur de la marque pour Saltbox TV et aurait aidé à sélectionner le talent de la série, entre autres participations possibles sur la route.

“Nous essayons de faire de Saltbox une destination pour cette communauté où elle peut trouver le type de divertissement qu’elle apprécie”, a déclaré Patty Carver, co-fondatrice de Saltbox à l’époque. “Nous rejetons les personnes âgées ici, mais ce n’est pas comme ça dans d’autres pays. Ce sont des adultes dynamiques qui ont encore beaucoup à offrir.”

Asner a peut-être vu des auditions pour Silver Stars avant son décès ce week-end. Les personnes intéressées par la compétition n’avaient qu’à soumettre une vidéo de 60 secondes avant le 6 septembre pour être prises en compte, il peut donc y avoir des actes dans l’émission organisés par Asner lui-même. Malheureusement, il ne sera pas là pour juger, accueillir ou participer.

La famille d’Asner a déclaré à Deadline qu’il était décédé paisiblement dimanche matin entouré de ses proches. Les circonstances de sa mort n’ont pas été révélées, mais il a déjà été largement pleuré sur les réseaux sociaux. Asner est une présence dominante dans l’industrie du divertissement depuis des années, de la scène au grand écran en passant par la télévision et même dans les coulisses.

Asner est surtout connu pour avoir interprété Lou Grant dans The Mary Tyler Moore Show, puis plus tard dans ses propres retombées et dans des apparitions ponctuelles dans d’autres sitcoms. Pour les plus jeunes fans, il est connu pour sa voix dans l’animation, notamment pour avoir joué Carl Fredricksen dans Pixar’s Up.

Dans le même temps, Asner était occupé dans les coulisses par l’activisme, la politique et l’organisation. Il a été président de la Screen Actors Guild pendant deux mandats dans les années 1980 et a été considéré comme un élément moteur de la grève du SAG en 1980. Il a également utilisé cette plate-forme pour faire pression sur les politiciens sur des causes qui le passionnaient, même lorsqu’il pensait que cela nuisait à sa propre carrière.

Asner laisse dans le deuil quatre enfants : Matthew, Liza, Kate et Charles. Jusqu’à présent, il n’y a eu aucune annonce concernant des monuments commémoratifs publics pour l’acteur.