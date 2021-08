Ed Asner, Carl Fredricksen dans Disney’s Up, perd la vie | PA

Le monde du petit écran et du cinéma d’animation fait face à la perte d’une autre de ses stars, Ed Asner, célèbre pour avoir prêté sa voix, dans le film “En haut“, de Disney-Pixar (2009) et diverses séries télévisées, il a perdu la vie le dimanche 29 août dernier.

Ed Asner, qui jouera le “M. Carl Fredrerick», un « grand-père grincheux » dans le film d’animation Disney, parti à l’âge de 91 ans, a confirmé son représentant par e-mail.

Les “acteur américain“, qui est devenu célèbre à son âge mûr en jouant d’autres personnages tels que le journaliste ” Lou Grant ” dans la série “Le spectacle de Mary Tyler Moore” et plus tard dans le film d’animation, il perdrait la vie à la maison.

Nous sommes désolés de vous annoncer que notre patriarche bien-aimé est décédé paisiblement ce matin. Les mots ne peuvent exprimer la tristesse que nous ressentons. Avec un baiser sur la tête – Bonne nuit papa. Nous t’aimons. – Ed Asner (@TheOnlyEdAsner) 29 août 2021

Selon des informations de proches de l’acteur, le départ a eu lieu à son domicile de Tarzana, en Californie, aux États-Unis ; Bien qu’ils n’aient pas rapporté les causes officielles, ils ont assuré qu’il est parti calmement et en paix.

Son publiciste a rapporté que la perte de Ed asner, était due à des causes naturelles.

Ed Asner aurait une carrière prolifique en étant nominé pour 17 prix emmy, pour sa participation à la série précitée des années 70, “Le spectacle de Mary Tayler Moore“bien qu’il ait également reçu d’autres ovations pour sa collaboration sur des séries telles que” Roots “et” Rich Man. ”

Ces performances lui ont valu deux Emmys ainsi qu’une voix off sur de nombreuses cassettes, dont celle du studio d’animation de Pixar.

Edward Asner, né le 29 août 2021, a obtenu 300 titres qui lui ont valu cinq Golden Globes et une étoile sur le Hollywood Walk of Fame.

Il a joué dans des cassettes comme “Elfe” et ses dernières performances incluent des productions de séries telles que ” Cobra Kai “, ” Grace et Frankie ” ou ” The Good Wife “.

Asner, né au Kansas, City dans une famille d’immigrés juifs orthodoxes, a commencé sa carrière au théâtre, en tant qu’acteur arrivant à Broadway en 1960, c’est en 1957 qu’il atteint le petit écran où il obtient la plupart de ses succès.

Le membre du syndicat d’acteurs SAG-AFTRA, auquel il a appartenu pendant six décennies et qu’il a présidé entre 1981 et 1985, s’est fait remarquer par sa philanthropie et son activisme, participant à des manifestations pro-syndicales.