Ed Asner décède à 91 ans, sept acteur primé aux Emmy Awards – El Sol de México

Le gagnant de sept prix emmy, Ed asner, décédé ce dimanche à l’âge de 91 ans, sa famille l’a signalé.

“Nous sommes désolés de dire que notre cher patriarche est décédé ce matin, en paix. Les mots ne peuvent exprimer la tristesse que nous ressentons”, a écrit la famille sur le compte. Twitter de l’acteur.

Nous sommes désolés de vous annoncer que notre patriarche bien-aimé est décédé paisiblement ce matin. Les mots ne peuvent exprimer la tristesse que nous ressentons. Avec un baiser sur la tête – Bonne nuit papa. Nous t’aimons. – Ed Asner (@TheOnlyEdAsner) 29 août 2021

D’un autre côté, le publiciste qui a travaillé avec Asner je déclare que mort de causes naturelles.

Asner était initialement connu comme le patron Lou subvention dans le “Spectacle de Mary Tyler Moore“émission de télévision emblématique qui a été diffusée entre 1970 et 1977, et plus tard dans une suite basée sur son personnage.

Avec ce rôle, il a obtenu trois des sept prix emmy, un pour la catégorie comédie et un autre aussi dramatique.

Asner Il est également connu pour avoir joué un autre dur au cœur d’or : le veuf Carl Fredericksen dans le film d’animation Pixar, “En haut” en 2009.

Né le 15 novembre 1929 à Kansas-ville Il était également un militant libéral et a participé à des manifestations en faveur des syndicats et en contre la peine de mort.