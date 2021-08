Ed Asner est décédé à 91 10z viral

Le monde a perdu une autre légende parce que la seule et unique Ed Asner est décédé aujourd’hui à l’âge de 91 ans. Il n’y a pas beaucoup de détails sauf qu’il était entouré de sa famille lorsqu’il est décédé. Aujourd’hui pourrait tout aussi bien être déclaré Journée internationale de la coupe d’oignons parce que tout le monde va se demander: “Qui coupe des oignons autour de moi?!”, alors que nous pleurons quelque chose de plus en re-regardant Up in l’honneur d’Ed.

Ed Asner est né Eddie Asner à Kansas City, MO. Après avoir obtenu son diplôme de l’Université de Chicago, il a rejoint l’US Army Signal Corps. Après avoir servi dans l’armée, il a commencé sa carrière d’acteur où débutent de nombreux grands : LE THI-TURR ! Ed a aidé à fonder la Playwrights Theatre Company de Chicago avant de déménager à New York. Playwrights Theatre Company est devenu plus tard Compass Players, qui est devenu plus tard The Second City. En 1960, Ed fait ses débuts à Broadway en face Jack Lemmon face à un héros. Et il a fait ses débuts à la télévision dans Studio One. Il a fait des apparitions dans des dizaines d’émissions de télévision (comme Route 66, The Untouchables, The Fugitive et The Mod Squad) avant de décrocher le rôle qui a fait de lui une star.

Ed a joué le grincheux au cœur d’or, Lou Grant, sur les sept saisons du Mary Tyler Moore Show de 1970 à 1977. Après la fin du Mary Tyler Moore Show, Ed a joué dans sa propre série dramatique dérivée, Lou Grant, qui s’est déroulée de 1977 à 1982. Ed a également joué Lou dans des épisodes de Rhoda et Roseanne. Betty Blanche est maintenant le dernier membre survivant de la distribution principale de Mary Tyler Moore.

Le reste de la page IMDB d’Ed Asner est plus long que deux reçus CVS combinés. Il était dans tout, y compris des rôles réguliers dans la série Thunder Alley, The Bronx Zoo et Studio 60 sur Sunset Strip. Il était également dans Roots, Rich Man, Poor Man, Modern Family, Dead To Me, The X-Files, Hot In Cleveland, More Tales of the City et Cobra Kai. Côté cinéma, il était dans JFK et Elf. Au cours de sa carrière d’acteur de plus de 60 ans, Ed a reçu dix-sept nominations aux Emmy Awards et il en a remporté cinq pour avoir joué Lou Grant et deux autres pour ses performances dans Roots et Rich Man, Poor Man. Il a remporté plus de prix Emmy que tout autre acteur masculin. Et comme je l’ai mentionné en haut, Ed a exprimé l’emblématique papy Carl Fredricksen dans Up. Beaucoup de jeunes le connaissaient probablement mieux grâce à Up. Ou pour avoir été la voix de J. Jonah Jameson dans la série de dessins animés Spider-Man. La voix d’Ed a également honoré des épisodes de Gargoyles, The Simpsons, The Boondocks, Animaniacs, Jumanji et bien plus encore.

Le drame actuel du président du SAG entre Matthieu Modine et Fran Drescher Certains ont peut-être demandé : « Que dirait Ed Asner ? » Parce qu’Ed Asner a été président de SAG de 1981 à 1985.

Ed laisse dans le deuil ses quatre enfants jumeaux Matthieu et Liza, la fille Kate, et fils Charles.

Et tandis que certains d’entre nous aiment le sperme, j’espère que pour l’amour d’Ed Asner, le paradis est un endroit sans sperme parce qu’il le déteste !

Repose en paix Ed Asner.

Photo : Jason LaVeris/FilmMagic/.