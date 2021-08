Ed Asner est décédé à 91 ans

. Acteur Ed Asner

Ed Asner était un acteur légendaire décédé à l’âge de 91 ans, comme l’a confirmé sa famille sur Twitter.

Nous sommes désolés de vous annoncer que notre patriarche bien-aimé est décédé paisiblement ce matin. Les mots ne peuvent exprimer la tristesse que nous ressentons. Avec un baiser sur la tête – Bonne nuit papa. Nous t’aimons. – Ed Asner (@TheOnlyEdAsner) 29 août 2021

“Nous sommes désolés de dire que notre patriarche bien-aimé est décédé paisiblement ce matin”, ont-ils posté sur leur compte. « Il n’y a pas de mots pour exprimer la tristesse que nous ressentons. Avec un baiser sur ton front – bonne nuit, papa. On t’aime.” La cause de sa mort n’est pas encore connue.

Asner est né à Kansas City, Missouri, le 15 novembre 1929, et a grandi à Kansas City, Kansas. Il a étudié pendant deux ans à l’Université de Chicago et est rentré chez lui avant d’être finalement recruté en 1951. Après avoir servi dans l’armée des États-Unis, il est retourné à Chicago pour commencer une carrière sur scène qui l’amènera à New York. .

Cependant, on se souviendra toujours de lui pour avoir interprété Lou Grant dans “The Mary Tyler Moore Show” et dans le “Lou Grant” qui a suivi. Pour ce rôle, Asner remportera cinq de ses sept Emmy Awards.

En ce qui concerne son personnage emblématique, Asner a déclaré au Los Angeles Times en 1977, “il dégage de la chaleur, de la générosité et de l’attention, quelqu’un qui reflète une certaine ténacité sur un monticule de gelée, un bon degré d’intelligence, mais pas une intelligence opérationnelle arrogante”.

Ses autres rôles emblématiques incluent le Père Noël dans le classique de Noël “Elf” et le grincheux Carl Fredericks dans le film Pixar “Up”. Il était récemment apparu dans les séries Netflix “Cobra Kai”, “Dead to Me” et “Gracie and Frankie”.

Asner a remporté un prix pour l’ensemble de sa carrière aux SAG Awards

Asner a été reconnu aux SAG Awards en 2001, devenant le 38e artiste à recevoir cette distinction. Il avait été – et en ce moment controversé – président du syndicat des acteurs.

“Je remercie Dieu et je ne suis pas assez jeune pour tout savoir”, a-t-il déclaré lors de son discours de remerciement. « Mais l’une des choses que je sais, c’est que, dans de nombreux pays du monde, le prix d’excellence pour l’ensemble de sa carrière n’est que cela : une récompense pour avoir réussi à vivre. Je suis très heureux d’avoir remporté l’American Lifetime Achievement Award, ce qui signifie pour moi avoir vécu avec détermination et passion. »

Il a poursuivi: “J’adore jouer, être acteur et dans ma jeunesse, j’ai voyagé d’un film à l’autre comme dans un rêve. Et d’une manière merveilleuse, je me suis réveillé et j’ai découvert que j’étais acteur.”

Ses autres distinctions incluent cinq Golden Globes et une étoile sur le Hollywood Walk of Fame depuis 1992.

Asner a également été reconnu pour son activisme

Asner s’est fièrement qualifié d’« acteur, auteur, activiste » sur Twitter et était connu pour lutter contre les problèmes sociaux et politiques.

Selon le Los Angeles Times, il s’est prononcé contre l’intervention des États-Unis au Salvador et a cofondé l’organisation Medical Aid for El Salvador. C’était une décision controversée pour le président de la Screen Actors Guild, à qui il a reproché l’annulation de “Lou Grant”.

“J’ai l’obligation de me prononcer en faveur de la justice et de protester contre la misère humaine et je continuerai de le faire”, a cité l’acteur lors d’une conférence de presse dans laquelle il a précisé qu’il s’agissait de CBS et non de ses sponsors. qui l’a fait, ils avaient poussé à se taire.

Dans la publication, le média l’a qualifié de “syndicaliste conservateur” qui a rejoint la ligne de piquetage d’acteurs lors de la grève de 1980. En outre, ils ont signalé son soutien aux causes “Amnesty International, American Civil Liberties Union, Death Penalty Focus , défenseurs de la faune et de la paix maintenant. »

Suivez le Real Madrid Now Same sur Facebook Suivez Now Same sur Instagram

LIRE LA SUITE : Le pape François était-il sur le point de mourir ? La confession du Souverain Pontife

Ceci est la version originale de Heavy.com par Taylor Vollman