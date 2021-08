Ed Asner, légende de la télévision et star de Pixar’s Up, décédé à 91 ans

Après son service militaire, il a déménagé à New York, où il a fait ses débuts à Broadway dans Threepenny Opera en 1955. Il a également parfois joué des sketchs comiques à Chicago avec ce qui est maintenant connu sous le nom de Second City. Deux ans plus tard, il a fait ses débuts à l’écran dans la série télévisée Studio One et a joué en continu à la télévision pendant la majeure partie de sa carrière.

Son rôle de premier plan est venu en 1970, lorsqu’il a fait ses débuts en tant que Lou Grant dans la sitcom The Mary Tyler Moore Show, qui est devenu un grand succès et lui a valu trois Emmy Awards. Le spectacle a joué Mary Tyler Moore, décédé en 2017 à l’âge de 80 ans, et Betty blanche, 99.

Asner a repris son rôle dans une série dérivée, Lou Grant, en 1977, et a remporté deux autres Emmys pour sa part. Il a également remporté des Emmys pour des rôles dans Rich Man, Poor Man et la mini-série Roots.

Asner a également fait beaucoup de doublage tout au long de sa carrière. Dans les années 90, il faisait partie du casting de Batman : The Animated Series, Gargoyles, Spider-Man : The Animated Adventures, Freakazoid ! et Captain Planet and the Planeteers, dans lequel il dépeint le méchant Hoggish Greedly.