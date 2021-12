ED attache des fonds d’une valeur de plus de 40 crores de roupies dans une affaire de fraude aux paiements d’applications mobiles

L’argent attaché, conformément aux dispositions de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA), se présente sous la forme de dépôts bancaires et d’un montant détenu auprès de fournisseurs de solutions de paiement, a-t-il précisé.



La Direction de l’exécution (ED) a annoncé mercredi avoir versé des fonds d’une valeur de 40,64 crores de roupies dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent dans le cadre d’une affaire de fraude contre des déposants crédules via de fausses applications de téléphonie mobile liées à des passerelles de paiement.

L’argent attaché, conformément aux dispositions de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA), se présente sous la forme de dépôts bancaires et d’un montant détenu auprès de fournisseurs de solutions de paiement, a-t-il précisé.

L’agence fédérale d’enquête n’a révélé l’identité ni d’un homme d’affaires accusé dans le racket présumé de tricherie ni des passerelles de paiement impliquées.

Dans un communiqué, l’ED a déclaré que son cas était basé sur un FIR du 1er juin de la cellule de cybercriminalité de la police de Bengaluru.

« Dans le FIR (de police), il a été allégué que les entités accusées avaient incité le public à investir via les applications Powerbank et Sunfactory (sur les téléphones portables) en assurant le versement d’intérêts sur une base quotidienne ou hebdomadaire.

« Les entités accusées ont fermé leur prétendue entreprise après avoir collecté une énorme somme d’argent auprès d’un public crédule », a déclaré l’agence.

Les accusés « n’ont ni payé d’intérêts ni restitué le montant principal » aux investisseurs et ont retenu leur argent via ces applications mobiles « frauduleuses », a-t-il ajouté.

L’enquête de l’ED a révélé que les entités accusées « ont accepté un investissement de plus de 300 crores de roupies en créant un compte marchand au nom d’une entreprise apparemment légitime et ont utilisé des solutions de paiement de passerelles de paiement et de sociétés de solutions de paiement ».

L’agence a allégué que les entités accusées avaient « dévié » de leur secteur d’activité déclaré et collecté de l’argent du public en faisant flotter des programmes d’investissement « intenables » via des applications mobiles répertoriées sur Google Playstore.

« Les fonds ont été versés sur les comptes bancaires des entités accusées après avoir été collectés auprès du public au nom de l’investissement à l’aide de l’utilisation illicite de services fournis par des agrégateurs de paiement », a-t-il déclaré.

