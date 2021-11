À l’intérieur de la crise des soins avec Ed Balls diffusé ce soir (Photo : BBC)

Ed Balls va vivre et travailler dans une maison de soins dans un prochain documentaire en deux parties de la BBC Inside the Care Crisis avec Ed Balls.

Le radiodiffuseur et ancien ministre du Cabinet a pour mission de découvrir à quoi ressemble vraiment la vie en première ligne de ceux qui travaillent dans les services sociaux aux personnes âgées et des personnes qu’ils servent.

Le nouveau documentaire est également très personnel pour Ed, car sa mère souffre de démence et depuis trois ans est dans une maison de soins. Il explique également ses sentiments de culpabilité pour n’avoir pas réussi à s’attaquer à la crise du secteur des soins lorsqu’il était au gouvernement.

Ed va rester et travailler à St Cecilia’s à Scarborough, une entreprise familiale typique de taille moyenne.

Dans le premier épisode, diffusé ce soir, il reçoit une formation sur place, expérimentant ce que c’est que de recevoir des soins personnels en tant que résident.

On voit Ed être hissé par une élingue d’un lit à une chaise et à un moment donné, il dit: «Quand vous êtes ici, vous réalisez à quel point la communication est importante. Parce que vous vous sentez assez vulnérable, comme si quelqu’un d’autre prenait le contrôle.

Il est également nourri par le personnel et se fait nettoyer les dents.

Ed suit l’assistante maternelle Allison et, sous sa surveillance attentive, il aide à laver et à habiller Phyllis, 88 ans, et fait sortir Theresa du lit à l’aide d’un palan.

Il se rend vite compte que le travail est intense et beaucoup plus dur que prévu car il est à la fois épuisant physiquement et émotionnellement.

Les choses se compliquent encore lorsqu’il regarde Alison tenter de prodiguer des soins personnels à Frank, qui, souffrant de démence, confus et effrayé, la serre trop fort, lui causant de la douleur.

Le gouvernement promettant actuellement de collecter des fonds pour la santé et les soins sociaux grâce à une augmentation de l’assurance nationale, Ed veut savoir auprès des personnes sur le terrain quels sont les plus gros problèmes.

Expliquant l’une des raisons pour lesquelles il s’est inscrit pour réaliser le documentaire, Ed a déclaré: « Les soins sociaux sont un problème qui compte pour nous tous. Je suis arrivé là-dedans en tant que personne qui s’est beaucoup impliquée dans les services sociaux au cours des 15 dernières années, à la fois en tant que député et ministre du Trésor et aussi en tant que fils parce que ma mère est dans une maison de soins depuis trois ans maintenant.

«En conséquence, j’ai commencé par penser que je savais en quoi consistait l’aide sociale et j’ai été choqué de découvrir à quel point je savais peu de choses et combien je devais apprendre. Même en tant que membre de la famille, avec ma mère dans une maison de soins, je n’avais pas réalisé à quel point il serait personnel, difficile et stimulant de travailler en tant qu’aidant.

Ed a ajouté qu’il avait fait des choses qu’il n’avait jamais faites auparavant en faisant ce film.

« Je n’ai jamais changé la compresse, le cathéter ou le sac de stomie d’un adulte », a-t-il déclaré.

«Je n’ai jamais entièrement lavé le corps d’un homme de 80 ans ni appliqué de crème sur les jambes d’une femme de 94 ans.

«Je n’ai jamais rasé personne avant, sauf moi-même. J’ai fait toutes ces choses mais j’ai appris à les faire de manière rassurante, respectueuse et préservant leur dignité. C’était extrêmement stimulant et gratifiant.

À l’intérieur de la crise des soins avec Ed Balls diffusé ce soir à 21h sur BBC Two.

