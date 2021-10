Ed Davey appelle à plus de restrictions au milieu de l’augmentation des cas de Covid – « Des mesures sont nécessaires maintenant! » | Royaume-Uni | Nouvelles

Les plans exclusivement révélés par The i incluent le retour des masques obligatoires, une instruction de travailler à domicile et la réintroduction des règles de distanciation sociale. Cependant, les plans n’introduiraient pas de passeports Covid contre lesquels les Lib Dems sont contre.

Les libéraux-démocrates pensent que l’introduction de ces mesures d’urgence réduirait les cas et empêcherait un verrouillage hivernal.

Jeudi, le Royaume-Uni a enregistré plus de 50 000 cas quotidiens de Covid pour la première fois en trois mois.

Les cas quotidiens de Covid étaient les derniers à ce niveau le 17 juillet, date à laquelle 54 674 ont été enregistrés.

Ed Davey a déclaré à The i: «Les parents sont terrifiés à l’idée que leurs enfants soient contraints de perdre davantage d’écoles et les fiducies du NHS sont nerveuses quant au nombre de lits et de personnel.

« Je crains que des mesures soient nécessaires maintenant pour éviter une crise que notre économie et nos communautés ne peuvent se permettre.

« Les voyants du tableau de bord clignotent tous en rouge et le gouvernement semble à nouveau endormi au volant.

Il a ajouté: « Je crains que nous ne soyons revenus là où nous étions au printemps et à l’automne 2020, un gouvernement paralysé par l’incompétence, l’indifférence et l’indécision conduisant le pays dans un verrouillage inévitable. »

« Il est clair que nous avons besoin d’un rapport approprié qui indique si d’autres mesures d’urgence sont nécessaires maintenant. »

«Mais nous sommes dans les paramètres de ce qu’étaient les prédictions, ce que SPI-M et les autres ont dit où nous serions à ce stade compte tenu des mesures que nous avons prises.

« Donc, nous nous en tenons à notre plan. »