ED fait une descente dans la résidence du militant Harsh Mander, le bureau de la plainte pour blanchiment d’argent par la police de Delhi

L’affaire ED serait basée sur un FIR de la police de Delhi déposé en février contre le Center for Equity Studies (CSE) dirigé par Mander qui en est le directeur.

La Direction de l’exécution a effectué jeudi une descente dans trois endroits à Delhi liés au militant des droits de l’homme et officier à la retraite de l’IAS, Harsh Mander, dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent. L’ED a mené des recherches à Adchini, Vasant Kunj et Mehrauli, dans le sud de Delhi.

Le raid a commencé à 8 heures du matin à la résidence de Mander à Vasant Kunj, suivi de son bureau à Adchini. Le foyer pour enfants tenu par l’activiste a également été perquisitionné à Mehrauli.

