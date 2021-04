Ed Maverick propose un spectacle virtuel – El Sol de México

Ed Maverick a offert ce week-end un concert en streaming qui pouvait être vu en direct via la plateforme Streamtime.

Malgré les problèmes sur la plate-forme pour la connexion, le chanteur est apparu avec son inséparable guitare à la main et avec un groupe de cordes et d’autres musiciens qui ont joué des chansons comme Personne ne va penser à toi mieux que moi et je suis toujours pa ‘toi , qui étaient les premières chansons de la nuit.

Avec un écran géant en arrière-plan, le musicien a interprété 17 chansons telles que Tierrita mojada et Carpe Diem. En plus d’inclure ses tubes Acurrucar, Fuentes de Ortiz et Las, les choses ne sont plus telles que vous les voyez, avec lesquelles il a clôturé son émission.

Le chanteur a annoncé que le 30 avril, il sortira son nouvel album studio, qui s’appellera Eduardo.