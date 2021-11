Ed Morrissey de Hot Air – RedState

Un peu plus tôt cette année, Becca et Duke ont eu l’occasion de s’asseoir avec le rédacteur en chef de Hot Air, Ed Morrissey, et de discuter avec lui de choses dont il n’aurait peut-être pas toujours l’occasion de parler. Non pas qu’il ne connaisse pas le micro ! Ed, bien sûr, anime sa propre émission bimensuelle de longue date. (Vous savez peut-être aussi que l’un de ses co-hôtes est Andrew Malcolm de RedState.)

Ici, Ed partage les hauts et les bas de son étude de 20 ans de la langue irlandaise, sur laquelle Duke a des réflexions uniques.

Il explique également son récent déménagement – après plusieurs décennies – des villes jumelles à l’État de Lone Star, ainsi que divers projets de rénovation domiciliaire, ainsi que son amour pour le véritable programme de crime de la chaîne Investigation Discovery, « Un crime à retenir », et plus encore. !

Maintenant, avant d’appuyer sur « play » sur le podcast…

D’accord, écoutez…

