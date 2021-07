ED sévit contre Anil Deshmukh et attache des actifs d’une valeur de Rs 4,2 crore dans une affaire de corruption

in

Dans une répression majeure contre le leader du NCP et ancien ministre de l’Intérieur du Maharashtra, Anil Deshmukh, la Direction de l’exécution (ED) a saisi aujourd’hui des biens immobiliers d’une valeur de 4,20 crores de roupies lui appartenant et sa famille sous la PMLA dans une affaire de corruption. L’ED a déclaré que les actifs attachés se présentent sous la forme d’un appartement résidentiel évalué à 1,54 crore de Rs, situé à Worli à Mumbai, et 25 parcelles de terrain d’une valeur comptable de 2,67 crores de Rs, situées dans les villages de Dhutum à Uran, district de Raigarh du Maharashtra.

« ED a saisi des biens immobiliers d’une valeur de 4,20 crores de roupies appartenant à Anil Deshmukh et à sa famille sous la PMLA dans une affaire de corruption », a-t-il déclaré sur Twitter.

ED a saisi des actifs immobiliers d’une valeur de 4,20 crores de ₹ appartenant à Anil Deshmukh et à sa famille sous la responsabilité de la PMLA dans une affaire de corruption. – ED (@dir_ed) 16 juillet 2021

L’agence d’application a déclaré avoir découvert qu’Anil Deshmukh, alors qu’il était ministre de l’Intérieur, avait reçu une gratification illégale d’environ 4,70 crores de roupies en espèces de divers propriétaires de bars d’orchestre par l’intermédiaire de Sachin Vaze, ancien inspecteur adjoint de la police de Mumbai qui a été licencié après avoir été arrêté en Alerte à la bombe à Antilia et meurtres de Mansukh Hiren.

Selon l’agence d’enquête, la famille de Deshmukh a blanchi de l’argent contaminé de 4,18 crores de roupies et l’a projeté comme de l’argent blanc en le présentant comme un montant de don reçu par la fiducie Shri Sai Shikshan Sanstha.

L’ED a déclaré dans son communiqué avoir découvert au cours de l’enquête que l’appartement situé à Worli appartient à Anil Deshmukh et est enregistré au nom de son épouse Aarti Deshmukh. Il a déclaré que l’appartement avait été acheté en espèces en 2004, mais l’acte de vente a été signé en février 2020 lorsque Deshmukh était ministre de l’Intérieur.

L’ED a également déclaré que la famille de Deshmukh avait acquis 50 pour cent des parts de Premier Port Links Pvt. Ltd, y compris ses actifs tels que les terrains et les magasins qui sont évalués à environ Rs 5,34 Crore, mais ils n’ont payé que Rs 17,95 lakh et cela aussi après un écart substantiel.

L’ED avait déjà arrêté le secrétaire privé de Deshmukh, Sanjeev Palande, et l’assistant privé Kundan Shinde dans le cadre de l’affaire, a rapporté The Indian Express.

Sachin Vaze avait allégué que Deshmukh lui avait demandé d’extorquer 100 crores de roupies chaque mois dans les bars et restaurants de Mumbai. L’ancien flic de Mumbai, Parambir Singh, avait également porté des allégations de corruption contre Deshmukh. Le chef du PCN, cependant, avait réfuté toutes les allégations.

