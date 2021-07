Ed Sheeran a rendu hommage à l’équipe d’Angleterre avec la performance des Trois Lions

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

Ed Sheeran a révélé qu’il avait fait une sérénade à l’équipe de football d’Angleterre avec une performance de Three Lions lors d’une soirée privée le mois dernier.

Le joueur de 30 ans a déclaré que son bon ami Harry Kane lui avait demandé de se produire lors d’un barbecue d’équipe, et les coéquipiers anglais se sont tous rassemblés et se sont tenus la main en cercle pendant qu’il chantait pendant l’événement.

Lors d’une apparition sur l’Euro de fin d’année de Crouchy, Ed a expliqué à Peter Crouch qu’il avait d’abord interprété certains de ses propres tubes et un set de DJ avant de chanter plus tard l’hymne du football.

“À la fin de la nuit, nous sommes en cercle, toutes les mains autour, je veux dire pour moi, tout comme un garçon anglais, étant au centre de l’équipe d’Angleterre, c’était vraiment génial”, a-t-il déclaré.

“J’ai eu des moments incroyables dans ma vie, mais je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de moments qui surpasseront cela.”

Ed a également rappelé la “confiance” entourant l’équipe d’Angleterre avant son match contre l’Allemagne, qui a eu lieu plus tôt cette semaine.

Le match a permis à l’Angleterre de se qualifier pour les quarts de finale de l’Euro 2020 après avoir remporté 2-0 contre l’équipe rivale.



Ed s’est souvenu de la sérénade de l’équipe d’Angleterre avec une performance des Trois Lions à Peter Crouch (Photo: BBC)

Depuis, ils se sont qualifiés pour les demi-finales après avoir battu l’Ukraine 4-0 lors du match d’hier soir.

Ed a expliqué: “Dès que le résultat de l’Allemagne est arrivé, ils se sont simplement dit:” Nous avons ceci “.

« Il n’y avait pas de « Oh mon Dieu, nous jouons contre l’Allemagne », il y avait une telle confiance, j’ai adoré ça. »



L’Angleterre a très bien réussi au tournoi Euro 2020 (Photo: The FA/.)

Le hitmaker de Bad Habits a montré son dévouement à l’équipe d’Angleterre tout au long du tournoi Euro de cette année, après avoir assisté au match contre l’Allemagne, où il a été aperçu en train de rattraper ses amis célèbres David Beckham et Ellie Goulding.

Il a également savouré leur grand succès contre l’Ukraine hier soir, partageant une vidéo Instagram dans laquelle il a simplement déclaré: “Les gars, je ne sais pas si vous avez entendu la nouvelle, mais ça rentre à la maison.”

Plus: Équipe nationale d’Angleterre



En effet, ça l’est.

Si cela ne suffisait pas, Ed a également été précédemment annoncé comme le nouveau sponsor de maillot de son équipe de football locale, Ipswich Town FC, prouvant à quel point il est fan de ce sport.

