Ed Sheeran a révélé une farce épique qu’il continue de tirer sur Courteney Cox de ses amis, et j’applaudis ses efforts

Elle a ce truc Alexa dans sa maison, et elle dit : ‘Ed, n’est-ce pas merveilleux ? C’est mon Alexa. Je peux juste commander n’importe quoi à ce sujet. Alors elle sort de la pièce et… tu sais ce qu’est un masque gimp ? Vous savez, un masque gimp en cuir S&M. Alors elle sort de la pièce et je dis : ‘Alexa, commande-moi un masque de gimp.’ Et ça dit : ‘D’accord, Courteney, je vais te commander un…’ D’accord, donc à mon insu, l’assistante de Courteney l’a trouvé. Elle a ouvert le message et trouve ce masque et dit instantanément: “Ooh, je ne pense pas que j’étais censée voir ça”, et le laisse sur le lit de Courteney. Et Courteney arrive et elle dit : « D’où ça vient ? Quoi qu’il en soit, elle a découvert l’histoire, et maintenant chaque fois que j’y retourne, je lui commande un autre masque de gimp.