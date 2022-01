Ed Sheeran accuse « South Park » d’avoir ruiné sa vie – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

South Park a été créée en 1997 et est devenue l’une des séries d’animation pour adultes les plus populaires. Pourtant, Ed Sheeran – qui a surpris il y a quelques semaines avec sa présentation dans Pokémon Go – n’a pas un bon souvenir de la fiction, créée par Trey Parker, Matt Stone et Brian Graden et lauréate de cinq Emmy Awards.

« Red-haired Children » est le titre de l’épisode 11 de la neuvième saison. Dans le chapitre Cartman devient leader d’un groupe contre les enfants roux et avec des taches de rousseur jusqu’à ce qu’une blague lui fasse penser qu’il est l’un d’entre eux ; Ce chapitre a été à l’origine du harcèlement subi par le chanteur britannique en raison de la couleur de ses cheveux.

Ed Sheeran parle du harcèlement qu’il a subi parce qu’il était roux

Lors d’une interview à l’émission Slam Radio, l’interprète de « Shape of you » a révélé dans une interview que cet épisode faisait de lui la cible du ridicule.

«Être rousse en Angleterre a toujours été quelque chose qui faisait de vous un objet de ridicule, mais ce n’était pas comme ça en Amérique. Les gens ne savaient pas ce que c’était que d’être rousse en Amérique », a-t-il expliqué. Cependant, lorsque l’épisode a été diffusé, les blagues ont commencé.

« Cet épisode de South Park a ruiné ma vie. J’irais aux États-Unis et tout le monde me disait « J’aime tes cheveux, mon ami ». J’étais comme ‘OMG, est-ce que les gens aiment mes cheveux ?’ Ensuite, je me suis souvenu de l’épisode et c’était tout pour le reste de ma vie », a déclaré Ed Sheeran, qui avait 14 ans lorsque l’épisode est sorti en 2005.

Notamment, dans le commentaire audio du DVD, Trey Parker et Matt Stone ont révélé que l’épisode était inspiré d’un panneau d’affichage anti-rousse qu’ils avaient vu lors d’une tournée de presse en Angleterre.

Informations tirées de Milenio