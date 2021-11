Ed Sheeran arrive sur Pokemon Go, pour une raison quelconque

Non content de se faufiler sur les plateaux de Red Notice, Game of Thrones, Yesterday et de nombreux autres projets cinématographiques, Edward Christopher Sheeran, compositeur au gingembre né à Framlingham, a maintenant en vue Pokémon Go. Oui vraiment.

Le compte Twitter du siège social d’Ed Sheeran a révélé dans un vague tweet qu’il y aurait une sorte de croisement entre la mégastar de renommée internationale et le jeu mobile Pokemon Go, et il devrait bientôt démarrer. https://youtu.be/X2KHZtmcrVA

Après le tweet initial, le compte officiel de Pokemon Go a retweeté l’annonce avec les yeux emoji – mais sans plus de détails.

Allons-nous voir des objets d’avatar qui vous font ressembler au musicien roux ? Ou allons-nous utiliser une partie de sa marque insipide de pop inoffensive comme bande originale de notre capture et de notre éclosion ? Allons-nous avoir un autre Pikachu portant un chapeau, mais avec une touffe de cheveux roux ? Qui sait.

Nous avons déjà vu Pokemon Go collaborer avec des marques de vêtements pour apporter des articles exclusifs à votre avatar, alors peut-être que cela a quelque chose à voir avec cela. Alternativement, il pourrait y avoir une sorte de prise de contrôle basée sur Sheeran dans le monde du jeu ? Ou peut-être devrez-vous combattre une version massive d’Ed lors d’un raid, et si vous gagnez, vous pourrez le faire taire pendant cinq minutes. Les possibilités sont infinies.

Si vous êtes impatient de tirer le maximum du jeu avant qu’il ne soit définitivement souillé par l’arrivée du Britannique le plus insidieux de la pop, sous quelque forme que ce soit, vous voudrez peut-être vérifier tous les codes de travail de Pokemon GO pour novembre. 2021