Ed Sheeran brise le silence sur le contrecoup du camée de « Game of Thrones »

Le camée de la saison 7 d’Ed Sheeran sur Game of Thrones ne s’est pas si bien passé avec les fans qui avaient l’impression que le chanteur de « A-Team » n’était pas à sa place dans le scénario. Maintenant que cela fait deux ans que la série s’est terminée, il exprime enfin ses sentiments suite au contrecoup. Sheeran est apparu dans le dernier épisode du podcast Armchair Expert de Dax Shephard, où il révèle qu’il n’a pas vraiment pu vivre toute son excitation après la première. « J’ai l’impression que la réaction des gens a en quelque sorte brouillé ma joie », a-t-il déclaré à l’hôte.

Les téléspectateurs ont répondu presque immédiatement à l’épisode avec beaucoup de surprise en voyant Sheeran à l’époque médiévale, alors qu’il jouait un soldat Lannister chantant un air dans les bois. La plupart des fans pensaient que l’apparence enlevait l’intrigue générale de l’épisode. « Je pensais à moitié recommencer à regarder GoT mais je viens de voir qu’Ed Sheeran chante dans le nouvel épisode alors nah mon pote, merci », a écrit quelqu’un à l’époque. Un autre a déclaré: « Pourquoi ont-ils mis Ed Sheeran dans GoT … cela semble moins authentique et bon marché. » Une troisième personne a ajouté: « Avec l’ajout d’Ed Sheeran, pouvons-nous maintenant officiellement dire que #GameOfThrones a sauté le requin? »

Sheeran a poursuivi en disant qu’il avait initialement décidé de rejoindre la série pour l’épisode parce qu’il voulait surprendre sa bonne amie Maisie Williams sur le plateau de production. « Elle a toujours été géniale », a déclaré la chanteuse à propos de Maisie. « Je ne pense pas qu’ils aient encore écrit la fin. C’était censé être sa saison dernière, mais ce n’était pas le cas. Et comme une surprise pour elle, [they got] moi sur. Donc, elle était censée se présenter sur le plateau et j’étais près du feu. »

Avant son apparition, les fans ont été informés qu’il interviendrait brièvement dans la série. Sheeran a taquiné son personnage en disant « Je sais quel rôle je vais jouer. Je ne meurs pas dedans, je ne meurs pas », a-t-il plaisanté. « Je n’y suis que cinq minutes. Je préférerais probablement avoir des relations sexuelles que de mourir dans la série. Je suis sûr que beaucoup de gens aiment ça, mais je ne le suis pas. »