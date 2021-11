Ed Sheeran, C. Tangana et Sebastián Yatra, meilleurs artistes de l’année aux LOS40 Music Awards 2021

Pablo Alborán est récompensé pour son album ‘Vertigo’ et Dani Martín pour sa chanson ‘Portales’

Le LOS40 récompense le tennisman Rafa Nadal pour sa carrière sportive et son action caritative

PALMA, 13 nov. (EUROPA PRESS) –

Ed Sheeran, C. Tangana et Sebastián Yatra ont reçu respectivement les prix du meilleur artiste international, national et latin lors du gala LOS40 Music Awards 2021, qui s’est tenu ce vendredi à Palma.

Le Velòdrom Illes Balears a été le cadre choisi pour les prix, auxquels ont assisté de nombreux artistes nationaux et internationaux.

Tony Aguilar, Dani Moreno et Cristina Boscá ont dirigé un gala qui s’est distingué par les performances d’artistes tels que Ed Sheeran, Sebastián Yatra, Pablo Alborán, Dani Martín, Aitana, Lola Índigo et Ana Mena, entre autres.

Les LOS40 Music Awards ont débuté à 20h30 au rythme de la musique de Hombres G. Après leur performance, le groupe, fondé à Madrid dans les années 80, a reçu le Golden Music Award pour sa carrière musicale.

Le joueur de tennis Rafa Nadal a également reçu un Golden Music Award pour sa carrière sportive et son travail caritatif. Après une belle ovation du public, l’athlète majorquin a remercié l’organisation de l’événement d’avoir choisi l’île comme cadre des LOS40 Music Awards : « Je suis particulièrement ravi de ce prix et, de plus, de le recevoir ici dans mon pays, à Majorque ».

C. TANGANA ET AITANA, PARMI LES GAGNANTS

L’une des récompenses les plus importantes de la soirée, celle du meilleur artiste de l’année, a été décernée à C. Tangana dans la catégorie nationale. Le chanteur madrilène n’a pas été présent au gala, mais a montré son appréciation à travers une vidéo.

‘Vertigo’, de Pablo Alborán, a reçu le prix du meilleur album de l’année, un prix que le musicien a dédié au secteur de la santé pour son travail contre COVID-19 : « Sans eux, ce serait impossible. » Il a également souligné les difficultés de sortir un album pendant la pandémie, ce qu’il a décrit comme « un défi très difficile ».

Pour sa part, ‘Portales’, de Dani Martín, a été choisie comme chanson de l’année. « Je tiens à remercier le public qui n’a pas rendu les billets pour venir aux concerts depuis deux ans » et « les gens qui sont enthousiastes à l’idée de faire de la musique », a souligné la chanteuse.

De même, Lola Indigo a revendiqué le rôle des femmes en recevant son prix du meilleur clip vidéo de l’année pour « La Niña de la Escuela ». « Je vous admire, je vous aime, je vous respecte. Vous êtes tous incroyables », a-t-elle déclaré en référence à ses collègues.

D’autre part, Álvaro de Luna a été choisi comme artiste de révélation nationale, Ana Mena a remporté le prix « De 40 à 1 » et Aitana a remporté le prix de la meilleure performance live.

ED SHEERAN, MEILLEUR ARTISTE INTERNATIONAL

Dans la catégorie internationale, le chanteur Ed Sheeran a remporté un total de quatre prix, pour lesquels il a tous été nominé, y compris l’artiste international de l’année, dans lequel il a partagé une nomination avec Imagine Dragons, BTS, The Weekend et Doja Cat In. De plus, l’artiste britannique a remporté les prix du meilleur live, du clip vidéo de l’année et de la meilleure chanson pour son tube ‘Bad Habbits’.

Le chanteur britannique Griff a été nommé artiste de renom international et le musicien allemand Topic a été élu meilleur producteur de danse. Enfin, le prix du meilleur album international est allé à l’artiste Olivia Rodrigo pour ‘Sour’.

SEBASTIÁN YATRA RÉUSSI DANS LA CATÉGORIE LATINE

D’autre part, la catégorie musique latine a présenté Sebastián Yatra et Rauw Alejandro. Le Colombien a reçu le prix du meilleur artiste latino et du meilleur clip vidéo pour « Le couple de l’année ».

De son côté, le Portoricain Rauw Alejandro a remporté les prix de l’artiste urbain et de la chanson latine pour son tube ‘Todo de ti’.

Enfin, Nicki Nicole a été nommée meilleure artiste de révélation latine.

UNE RENCONTRE AVEC LA MUSIQUE

Avant le gala, le Palacio de Congresos a accueilli le tapis rouge des LOS40 Music Awards, auquel ont assisté de nombreux invités, dont la chanteuse catalane Rosalía.

En plus des artistes nominés, ont défilé dans le Palacio de Congresos : Alfred Garcia, Blas Cantó, María Pombo, Natalia Lacunza, Sandra Barneda ou Lara Álvarez, entre autres.

Dans des déclarations aux médias, les artistes ont convenu que cette soirée était spéciale, car ce sont des récompenses plus normales après la pandémie. Ils ont également considéré qu’au-delà des nominations, l’important de l’événement est l’opportunité de renouer avec leurs collègues et avec la musique.

Au cours des dernières semaines, les LOS40 Music Awards ont été présents dans divers coins des îles Baléares avec des « spectacles secrets » et des « vitrines ». En fait, les prix ont reçu le soutien du gouvernement des Baléares et de l’Agence de stratégie touristique des Baléares (Aetib).