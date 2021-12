Ed Sheeran chante la Macarena Achaga (avec l’aide de Juanpa Zurita)

Ce jour-là, Juanpa a finalement partagé le sujet du sketch qu’il a fait avec Ed Sheeran, auquel la petite amie de l’acteur a également participé, Macarena Achaga.

Dans la vidéo, Juanpa se dispute avec sa petite amie et parmi sa tristesse, il décide d’écrire à Ed Sheeran pour l’aider à reconquérir Macarena.

« Ma copine m’a coupé la parole et je ne savais pas quoi faire », commence, Immédiatement après, Juanpa est sur son téléphone portable en train de regarder Instagram et ajoute : « Mais il y a encore de l’espoir. » Puis il envoie un message direct à Ed Sheeran et dit : « Qu’est-ce qui s’est passé mon Ed ?, Hé frère, remarquez que je me suis disputé avec ma petite amie. Je suis triste, tu fais une tombola pour venir chanter quelques chansons ? Tirez, s’il vous plaît! »

Après avoir accepté, le chanteur britannique apparaît avec sa guitare en chantant Kiss you à la porte de Macarena, qui, se rendant compte qu’il se faisait attraper par Ed Sheeran, le tire jusqu’à son appartement, laissant Juanpa dehors.