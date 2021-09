Ed Sheeran déploiera la technologie Blockchain pour combattre les scalpers en France

Crédit photo : Rappler

Ed Sheeran revient en France pour un concert l’année prochaine – avec une nouvelle expérience de billetterie basée sur la technologie blockchain.

La mégastar teste la technologie blockchain comme moyen de lutter contre les scalpers. Le concert d’Ed Sheeran au Stade de France a lieu le 29 juillet 2022. Mais les billets pour l’événement sont disponibles dès maintenant. Cependant, il y a quelques notes spéciales sur le processus d’achat de billets pour ce concert.

“Pour ce concert, afin de sécuriser la billetterie, les billets achetés ne seront disponibles qu’à l’approche du concert via une application mobile que vous serez invité à télécharger sur votre smartphone”, indique la page du concert. Tous les participants au concert auront besoin d’un smartphone pour entrer.

C’est parce que le billet numérique sera envoyé aux acheteurs d’origine via une application. « Lorsque vous effectuez votre achat, vous devrez entrer votre numéro de téléphone. Ce numéro est important car il vous permettra de vérifier votre identité lors de la mise à disposition de vos billets sur l’application mobile », poursuit le site. Vous devrez également fournir une pièce d’identité (permis de conduire, passeport, carte nationale d’identité) avec le billet.

75 000 billets sont en vente pour remplir le Stade de France, de 40 à 80 euros le billet. Ce type de billetterie est déjà en cours dans une grande partie du monde du sport, mais il s’agit d’une première pour le monde du divertissement. Ce qui est intéressant, c’est comment fonctionne le processus de billetterie. Le ticket lui-même génère un code QR dynamique qui change très souvent. Il ne peut pas être capturé ou vendu à une autre partie puisque le code QR doit correspondre au moment de l’admission.

La revente de ces billets s’effectue via le compte Stade de France du client s’il ne peut se présenter. L’une des conditions générales que vous acceptez lors de l’achat de billets est que vous ne revendrez pas les billets à profit. Les scalpers de billets ont été particulièrement flagrants pour cibler des mégastars comme Ed Sheeran, Adele et Taylor Swift.

Deux scalpers se sont retrouvés en prison après avoir scalpé des billets d’une valeur de plus de 10,8 millions de livres sterling. Ils ont échangé des tickets scalpés via des sites comme Ticket Wiz et BZZ en utilisant un logiciel de bot et des identités inventées pour cacher leur cartel de scalping de tickets.

Des documents judiciaires révèlent que le duo de scalpers a acheté plus de 750 billets Ed Sheeran pour scalper sur le marché secondaire. Toute l’enquête a débuté alors qu’Ed Sheeran lui-même était frustré par le scalping de ses billets et les plaintes des fans.