Ed Sheeran dit qu’il a été testé positif pour COVID-19

Ed Sheeran appuie sur le bouton pause, car il dit qu’il a été testé positif pour COVID-19 … ce qui perturbe certaines choses dans son avenir immédiat.

Le chanteur a fait l’annonce dimanche sur Instagram, en écrivant… « Hé les gars. Petit mot pour vous dire que j’ai malheureusement été testé positif pour Covid, donc je m’auto-isole maintenant et je suis les directives du gouvernement. »

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

Il ajoute: « Cela signifie que je ne suis plus en mesure de poursuivre mes engagements en personne pour le moment, donc je ferai autant de mes interviews/performances prévues que possible depuis ma maison. Toutes mes excuses à tous ceux que j’ai laissés vers le bas. Soyez prudent tout le monde x »

On dirait que le gars sera assez bien pour assumer certaines responsabilités prévues – dont nous sommes sûrs qu’il y en a pas mal, vu que le nouvel album d’Ed devrait sortir la semaine prochaine.

Kieran Culkin !! Ed Sheeran !!

PROCHAIN ​​ÉPISODE pic.twitter.com/lPYL6FcRUp – Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) 24 octobre 2021 @nbcsnl

En parlant de l’un de ces engagements, ‘SNL’ vient d’annoncer hier qu’Ed serait l’invité musical aux côtés de l’hôte Kieran Culkin pour l’épisode du 6 novembre – mais on ne sait pas s’il sera en mesure de le faire ou non … c’est dans 13 jours, et il pourrait probablement être bien d’ici là.

Ed est également censé apparaître sur « The Voice » cette semaine en tant que mentor musical – mais ils semblent avoir enregistré son segment bien avant ce diagnostic. Aucun mot s’il prévoyait de faire une visite en personne également – ​​mais si c’est le cas, c’est presque certainement terminé maintenant.

Nous pensons à voix haute à notre ICONIC Mega Mentor @edsheeran ! #VoiceKnockouts pic.twitter.com/dJGv98L1ES – La voix (@NBCTheVoice) 23 octobre 2021 @NBCTheVoice

C’est intéressant cependant … ES semble vouloir faire un zoom avant si la situation se présente, alors peut-être que ses concerts ne seront pas entièrement supprimés. Le temps nous le dira, supposons-nous.