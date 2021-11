Ed Sheeran et Alan Carr tout sourire rencontrant le duc et la duchesse de Cambridge

Alan a plaisanté en disant qu’il ne « frappait » pas Kate Middleton (Photo: PA)

Le prince William et Kate Middleton ont été photographiés en train de se lier d’amitié avec la royauté britannique du divertissement alors qu’ils discutaient avec Ed Sheeran, Alan Carr et Sir Rod Stewart.

Le duc et la duchesse de Cambridge se sont entretenus avec des stars après la Royal Variety Performance 2021 et semblaient s’amuser en saluant les artistes.

On pouvait voir Kate sourire en parlant à la star de Chatty Man, Alan, le comédien faisant une blague effrontée au prince William.

Après avoir décrit la duchesse comme « absolument belle », Alan a fait remarquer à William: « Monsieur, je suis sûr que vous ne savez pas qui je suis, mais je ne drague pas votre femme. »

Kate, qui était magnifique dans une robe vert forêt scintillante, a également discuté avec le hitmaker de Shivers Ed, Gregory Porter, Olly Alexander et Anne Marie.

Ailleurs, le duc, qui l’a gardé sophistiqué dans un smoking, avait l’air animé tout en discutant avec la légende de la musique Sir Rod.

Ed et Gregory ont discuté avec la duchesse (Photo: PA)



William avait l’air animé alors qu’il parlait à Sir Rod (Photo: PA)

Le produit de l’événement, qui s’est tenu au Royal Albert Hall après que celui de l’année dernière a été contraint d’être virtuel en raison de la pandémie de Covid-19, servira à aider les personnes de l’industrie du divertissement ayant besoin de soins et d’assistance.

Des stars comme Years & Years, James Blunt, Elvis Costello, Gregory Porter et Anne-Marie y ont joué.

Le casting de Moulin Rouge ! La comédie musicale et la production de Matilda the Musical de la Royal Shakespeare Company étaient également au programme.

Olly et Anne-Marie étaient tout sourire (Photo: PA)



Ed et William ont regardé profondément dans la conversation (Photo: PA)



William et Kate avaient l’air incroyables pour la soirée (Photo: PA)

Avant la représentation, un bouquet de fleurs a été présenté à la duchesse par Poppy Clee, 10 ans, et le programme du spectacle a été donné au duc par Rowan Clarke, également âgé de 10 ans, à qui William a demandé quelle musique il aimait.

Jeudi, au Royal Albert Hall, William et Kate ont été accueillis par le vice-lord-lieutenant-colonel Jane Davis alors qu’ils assistaient à l’enregistrement de l’émission spéciale.

L’émission sera diffusée sur ITV en décembre.

