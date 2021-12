Ed Sheeran et Juanpa Zurita annoncent une excellente collaboration !

Récemment, il est devenu connu que le célèbre chanteur Ed Sheeran et le youtubeur Juanpa Zurita préparent quelque chose d’incroyable qui a sans aucun doute ses millions de fans plus que choqués.

Avec plus de 10 millions d’abonnés, Juanpa Zurita est l’un des YouTubers les plus réussis de toute l’Amérique latine, cependant, son Talent Il ne se limite pas au monde numérique.

Et c’est qu’aujourd’hui, l’artiste s’est également avéré être un grand acteur et modèle, en plus d’avoir osé lancer il y a quelques mois son premier jeu vidéo pour appareils mobiles, appelé « SkyDive Adventure », qui se concentre sur l’un des Juanpa sports extrêmes préférés : le parachutisme.

C’est ainsi que, grâce à sa popularité, Juanpa continue d’élargir son cercle social et travaille même maintenant avec de grandes célébrités international

Cela peut vous intéresser: la théorie du complot se pose selon laquelle Juanpa Zurita a perdu la vie

Ainsi, Juanpa Zurita s’apprête à clôturer l’année en beauté, puisque le créateur de contenu prépare une nouvelle collaboration avec l’une de ses plus grandes idoles internationales : Ed Sheeran.

Eh bien, je pense que cette chanson vous a donné une idée de la personne avec qui je vais enregistrer. C’est quelqu’un que j’admire, que j’aime sa musique. Et nous allons enregistrer un ‘Sketch’ avec lui. Cela fait longtemps que je n’ai pas enregistré ça (Sketches) et je suis très excité », a-t-il révélé dans une story Instagram.

A travers le célèbre réseau social Twitter, Juanpa a déclaré que ce sera ce week-end qu’il partagera le résultat de son nouveau projet avec l’interprète de Shape Of You.

Aujourd’hui, nous avons enregistré avec @edsheeran un sketch pour vous. C’était bon! Je l’escalade le week-end ».

A noter que la vidéo a été enregistrée à Los Angeles, et on ignore encore quel sera le thème de ce nouveau contenu.

D’autre part, Juanpa est devenu une célébrité sur Internet en 2013, à travers des vidéos comiques sur l’application Vine qu’il a lui-même partagées.

Plus tard, il diversifie ses activités en publiant des vlogs et des vidéos de divertissement sur la plateforme YouTube.

Également avec la création de diverses campagnes en faveur de l’aide humanitaire et avec le saut en 2016 vers une carrière de mannequin pour différentes maisons de mode telles que Pull and Bear, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana ou Calvin Klein.

En 2015, il a été choisi pour la première fois comme icône de l’année par la chaîne de télévision MTV Latin America, depuis lors, il est l’une des figures de la chaîne, remettant les prix en 2017.

À l’heure actuelle, il est également connu pour être un acteur de soutien dans des courts métrages et depuis 2018, pour avoir joué un rôle dans la série Luis Miguel.