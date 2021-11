Ed Sheeran fait preuve d’amour et de résilience dans « Equals »

Ed Sheeran a créé sa chanson « Overpass graffiti » dans laquelle il dépeint la mélancolie d’un amour perdu

Après une pause musicale, Ed Sheeran revient avec un nouvel album intitulé Equals, qui parvient à montrer la vie intime et quotidienne de la vie y compris ses émotions. Ce nouveau matériel record correspond au quatrième volet de la série d’albums emblématiques de la chanteuse intitulée +, X et Divide.

Dans cette nouvelle production, le chanteur britannique fait le point sur sa vie tout en explorant l’amour à des degrés divers avec des chansons comme The Joker et The Queen et First Times ; ainsi que le sentiment de perte tels que les heures de visite ; résilience avec Can’t stop the rain; ainsi que la paternité avec Sandman et Leave your life, tout en traitant sa réalité et sa carrière avec Tides.

De plus, les chansons ont l’essence sonore de Sheeran avec des guitares et des ballades, mais il montre aussi sa polyvalence avec la chanson Bad Habits, qui compte déjà 203 millions de vues sur YouTube.

L’album a été écrit et enregistré dans le Suffolk, à Londres, en Suède et à Los Angeles ; en plus la production exécutive de l’album s’a chargé du propre Sheeran en compagnie d’autres producteurs comme Johnny McDaid et Fred.

Mais ce n’est pas tout, puisque le chanteur a également sorti sa nouvelle chanson Overpass Graffiti, écrite et produite par Sheeran, qui montre un mélange de synthétiseurs des années 1980 avec des paroles mélancoliques sur un amour perdu.

Écoutez cette grande première dans le lien suivant :