Ed Sheeran joue à l’intérieur de Pokemon Go – Les détails

Les croisements de musique pop avec des jeux vidéo se poursuivent, alors qu’Ed Sheeran apparaît dans Pokemon Go.

Niantic a annoncé qu’Ed Sheeran se produirait dans l’application Pokemon Go. La performance sera disponible le 22 novembre 2021 à 11 h 00 HNP et comportera plusieurs chansons du nouvel album d’Ed Sheeran, =.

« Ed choisit toujours le Pokémon de type eau comme premier partenaire lorsqu’il démarre un RPG Pokémon. Pour célébrer cette collaboration, nous attendons avec impatience un événement mettant en vedette tous les Pokémon de premier partenaire de type eau actuellement disponibles dans Pokemon Go », a déclaré Niantic. Vous pouvez donc récupérer votre repas Saweetie chez McDonald’s tout en profitant d’Ed Sheeran dans Pokemon Go.

Prise de contrôle d’Ed Sheeran x Pokemon Go

Les performances de Sheeran auront lieu les 22 et 30 novembre. Les chansons de la performance incluent :

« Parfait » « Mauvaises habitudes » « Overpass Graffiti » « .

Niantic dit que la chanson « Overpass Graffiti » sera jouée en tant que musique du monde entier dans Pokemon Go du 22 au 30 novembre. Ainsi, même si vous ne vous connectez pas pour entendre les performances d’Ed, vous entendrez toujours celle-ci en arrière-plan la nuit. .

Niantic propose également des marchandises gratuites dans le jeu mettant en vedette Ed Sheeran à ceux qui jouent au jeu pendant l’événement. Un sweat-shirt Ed Sheeran peut être utilisé avec un code spécial. Vous pouvez également gagner des autocollants sur le thème de l’eau en faisant tourner des PokeStops, en ouvrant des cadeaux et en achetant des coffrets cadeaux dans le magasin.

Il est intéressant de voir les collaborations que les pop stars débarquent dans le domaine des jeux vidéo. Pokemon est une énorme franchise, mais Pokemon Go est quelque chose d’aberrant parmi la foule hardcore. Cependant, de nombreux joueurs occasionnels aiment toujours attraper des monstres virtuels dans le monde réel.

Ed Sheeran dit qu’il a dû se dépêcher et précipiter son travail = parce qu’Adele avait réservé toutes les usines de vinyle. « L’album n’était pas fini cette semaine, puis rendu. Je l’ai rendu en juillet parce que je devais le faire imprimer sur vinyle », dit Sheeran.

« Il y a genre trois usines de vinyle dans le monde, donc il faut le faire très tôt. Et Adele avait pratiquement réservé toutes les usines de vinyles, nous avons donc dû trouver un créneau et y mettre notre album. Sheeran dit que Coldplay, Taylor Swift, ABBA et Elton John essayaient tous de faire imprimer leurs albums vinyles en même temps.