Ed Sheeran, Maluma et Imagine Dragons jouent dans MTV EMA 2021

MTV EMA 2021 : Ed Sheeran et Maluma seront les vedettes de l’événement | Instagram

Les prix MTV EMA 2021 sont là et sans aucun doute les meilleurs chanteurs chercheront à gagner dans les différentes catégories, nous vous dirons donc quand et où voir les prix tant attendus, alors continuez à lire pour tout savoir.

La chaîne MTV procède aux derniers détails du vingt-huitième gala de remise de ses Europe Music Awards (EMA), la branche ayant le siège européen de son célèbre récompenses musicales, qui mettra en vedette demain dimanche Ed Sheeran, Maluma et Imagine Dragons, entre autres artistes.

La cérémonie, qui aura lieu cette année au Papp László Budapest Sportaréna dans la capitale hongroise, retrouve des accents de normalité post-pandémique, avec des performances en direct et un public présent après l’édition virtuelle et en conserve forcée de 2020.

C’est ainsi que, de la part des actes qui couvriront l’événement, ce samedi aura son déjà traditionnel concert World Stage en plein air.

Ce sera dans l’environnement privilégié de la Place des Héros de Budapest, avec plusieurs groupes locaux et le groupe américain OneRepublic comme principaux protagonistes.

Puis dimanche, ce sera au tour des récompenses, avec Justin Bieber comme principal favori avec un total de huit nominations, suivi de Doja Cat et Lil Nas X, avec six nominations chacun, et Ed Sheeran, Olivia Rodrigo et The Kid. LAROI , avec cinq.

De plus, comme si cela ne suffisait pas, tous sont nominés pour le « Meilleur artiste local » dans leurs régions respectives.

Il est à noter qu’en Espagne, le vainqueur de cette catégorie viendra du groupe de candidats composé d’Aitana, C. Tangana, Pablo Alborán, Ana Mena et Colectivo Da Silva.

En attendant, sa compatriote Rosalía pourrait remporter un autre prix, celui du meilleur artiste latino, s’il parvient à séduire Bad Bunny, J. Balvin, Maluma, Rauw Alejandro et Shakira.

Ce dernier pourrait même repartir avec deux trophées astronautes, s’ils sont proclamés vainqueurs dans les catégories d’artiste révélation dans le cas du Portoricain et, dans le cas du Colombien, dans celui avec la meilleure collaboration.

La vérité est que si les galas MTV se distinguent par quelque chose, c’est pour leurs performances spectaculaires, qui dans cette édition seront interprétées par Ed Sheeran, Imagine Dragons avec JID, Maluma, les Italiens Måneskin, Kim Petras, YUNGBLUD, Griff, Girl en rouge et l’animatrice de l’émission, Saweetie.

De plus, plusieurs célébrités seront présentes pour remettre les prix, comme le mannequin Winnie Harlow et les artistes Rita Ora, Ryan Tedder et Olly Alexander, leader du groupe Years And Years et ambassadeur hors pair du collectif LGTBQ+.

Date et heure : dimanche 14 novembre, 14h00 (heure du Mexique central) Transmission : MTV (câble), Pluto TV Platform