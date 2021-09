Ed Sheeran nous donne des “frissons” avec Sweet Serenade aux MTV VMA 2021

in

Nous voulons danser jusqu’à ce que la lumière du soleil craque, en écoutant Ed Sheeran se produire aux MTV Video Music Awards 2021.

La superstar (et nouveau papa) a donné sa première performance en direct de son nouveau single, “Shivers”, lors de la cérémonie de remise des prix le dimanche 7 septembre. 12. Par rapport à son clip angoissant avec AnnaSophia Robb, sa douce sérénade aux VMA était un peu plus intime.

Sheeran a chanté devant la foule devant les toits de New York, jouant de la guitare et portant un simple t-shirt noir et un pantalon avec des baskets rouges.

Peut-être qu’il chantait sur sa femme Cerise marine, même si elle n’était pas à ses côtés sur le tapis rouge. Il a plutôt posé – dans son costume Versace – avec l’artiste Maisie Peters, qui est signé chez Gingerbread Man Records.

Sheeran a été nominé pour quatre trophées aux VMA 2021, organisés par chat doja cette année. Il est en lice pour la vidéo de l’année, la meilleure direction artistique, la meilleure chorégraphie et la chanson de l’été, le tout pour son numéro vampirique “Bad Habits”, qui a ouvert la voie à son prochain album qui doit sortir le 29 octobre.