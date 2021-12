Ed Sheeran plante autant d’arbres que possible pour compenser son empreinte carbone

Ed Sheeran réensauve autant de terres qu’il le peut (Photos: .)

Ed Sheeran a révélé qu’il faisait tout ce qu’il pouvait pour compenser son empreinte carbone en tant que musicien en tournée en plantant « autant d’arbres que possible ».

Le chanteur, 30 ans, a révélé qu’il achetait des terres pour les réensacher afin de contrer l’impact environnemental des nombreux voyages qu’il doit faire en tant que musicien en tournée sur la planète.

Ed a déclaré à BBC Radio London : » J’essaie d’acheter autant de terrain que possible et de planter autant d’arbres que possible.

«J’essaie de réensauvager autant que possible le Royaume-Uni. J’aime mon comté et j’aime la faune et l’environnement.

« Je sens que je vais me faire mordre la tête à chaque fois que je dis cela, car mon travail n’est pas un travail extrêmement durable car je vais jouer dans les villes, mais je fais de mon mieux. »

La star de Bad Habits vit sur un domaine de 16 acres dans le Suffolk qui comprend un pub, un studio d’enregistrement, une cabane dans les arbres et un cinéma.

Ed s’est également efforcé de réhabiliter une partie de sa propre propriété en transformant le champ près de sa maison en une «pré sauvage».

Il a ajouté: « J’ai une énorme ruche. J’ai cet immense étang faunique avec des tritons, des salamandres et une couleuvre à collier qui y vit et des hérissons.

« Le problème avec la durabilité et le fait d’être une personnalité publique, c’est que lorsque les gens le soutiennent, les gens essaient soudain de trouver des choses sur lesquelles les appeler. »

Cependant, depuis qu’il est devenu père d’une fille de 16 mois, Lyra, avec sa femme Cherry Seaborn, Ed a révélé qu’il réduirait les méga tournées qu’il faisait.

Ed a révélé sur le podcast Teach Me A Lesson: “ Je détesterais arriver à 20 ans et avoir une relation avec mes enfants qui ont souffert parce que j’ai choisi le travail plutôt que eux.

« Je pense que le schéma que je vois beaucoup dans ma sphère, c’est que si je pouvais revenir en arrière, ce serait ceci: » Je ne raterais pas cet anniversaire et je n’irais pas, oui je jouerai dans un autre stade. «

« Je pense qu’il s’agit de trouver l’équilibre avec ça – et je pense honnêtement que cette prochaine tournée que je vais faire, à la fin de la tournée, je ne me vois pas repartir sur l’une d’entre elles comme ça. »

Il dit qu’il serait absent pendant «six semaines» en été ou en hiver tout au plus afin de ne pas manquer des moments précieux avec sa femme et son enfant.

