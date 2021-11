Ed Sheeran quitte la quarantaine COVID à temps pour envoyer des « frissons » avec la performance « SNL »

Ed Sheeran célèbre la sortie de son dernier album, =, apporter sa marque particulière de pop sur la scène de Saturday Night Live. Sheeran chantonnait entre les sketchs avec l’animateur Kieran Culkin, chantant sa nouvelle chanson « Shiver » pour sa première performance.

Il y avait une certaine inquiétude quant à savoir si Sheeran serait en mesure de jouer à SNL après avoir été testé positif pour COVID-19 en octobre. Le New York Post a rapporté que les producteurs de Saturday Night Live « se bousculaient » pour trouver un remplaçant avant ce week-end. Cependant, dans une interview avec Howard Stern, Sheeran a expliqué qu’il avait toujours l’intention de garder sa place dans la série quoi qu’il arrive. « Je ne sais pas pourquoi il y a eu un énorme tollé à ce sujet », a-t-il déclaré. « Tout le monde disait qu’ils se démenaient pour trouver un remplaçant, [but] Je jouais toujours ça. »

Sheeran a annoncé le 3 novembre qu’il avait terminé sa mise en quarantaine COVID-19 et qu’il avait été testé négatif. « En publiant cette photo pour dire que je suis libéré de l’isolement covid aujourd’hui, donc si vous me voyez dehors, j’ai tout mis en place et j’ai terminé ma quarantaine », a-t-il écrit sur Instagram. « Heureux de reprendre le travail avec le travail, et SNL est toujours allumé, alors connectez-vous samedi, à bientôt x. »

Sheeran a annoncé qu’il sortirait son nouvel album, =, en août. À l’époque, il avait annoncé qu’il sortirait le 29 octobre. Selon Billboard, l’interprète de « Shape of You » a déclaré que l’album était « un disque vraiment personnel et qui compte beaucoup pour moi ». Il a ajouté: « Ma vie a beaucoup changé au cours des dernières années – je me suis marié, je suis devenu père, j’ai vécu une perte, et je réfléchis à ces sujets au cours de l’album. Je le vois comme mon record de passage à l’âge adulte, et j’ai hâte de partager ce prochain chapitre avec vous. »