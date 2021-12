Ed Sheeran révèle comment il a « presque tué » Elton John pendant le tournage du clip de « Merry Christmas »

Ed Sheeran et Elton John ont sorti leur chanson de vacances à succès « Merry Christmas » plus tôt ce mois-ci, et maintenant Sheeran a révélé qu’il avait « presque tué » son mentor pendant le tournage du clip du morceau. S’adressant à Apple Music, le crooner roux a plaisanté: « Oh, mon pote. « Je l’ai presque tué avec une cloche sur la vidéo. »

Entrant dans les détails de l’incident, Sheeran a expliqué exactement ce qui s’est passé et qui a presque conduit à la blessure de John. « Je suis déguisé en Père Noël sexy et je lance un cadeau, mais le cadeau était recouvert d’une grosse cloche en métal », a-t-il expliqué. « Je lui ai montré les images aujourd’hui parce que nous l’avons ralenti et que la cloche est passée devant sa tête et l’aurait fêlé à la tête. Oh mon Dieu, l’horreur qui a traversé mon corps quand elle volait dans les airs. »

La paire de crooners britanniques a fait ses débuts en duo le 3 décembre, quelques semaines seulement après que Sheeran a taquiné la collaboration lors d’une apparition dans un talk-show de fin de soirée. En discutant avec l’animateur de Tonight Show Jimmy Fallon à propos du nouveau morceau, Sheeran a partagé qu’ils avaient presque changé le nom de celui-ci, mais ont décidé de ne pas le faire lorsqu’ils ont réalisé à quel point il était étonnamment unique. «

Alors écoutez ça », a-t-il commencé. « Nous l’écrivons et je l’intitule ‘Merry Christmas’, mais nous allons probablement devoir changer ce titre car il y aura plein de chansons intitulées ‘Merry Christmas’. Je suis allé sur Spotify, j’ai tapé » Joyeux Noël « , rien. » Sheeran a ensuite ajouté : » Il y a » Joyeux Noël à tous « , il y a » Joyeux Noël « , il y a » Merry Xmas « … il n’y a pas de chanson qui s’appelle » Joyeux Noël « . ‘ »

Le nouveau duo n’est pas le premier de John cette année, car le chanteur légendaire a publié une collection de collaborations intitulée The Lockdown Sessions, en octobre. L’une de ces collaborations était une reprise de « Nothing Else Matters » de Metallica avec Miley Cyrus, le légendaire violoncelliste Yo-Yo Ma, le musicien/producteur basé à Los Angeles WATT, le batteur des Red Hot Chili Peppers Chad Smith et le bassiste de Metallica Robert Truillo. Après sa sortie, John a fait une apparition surprise dans The Howard Stern Show avec Metallica, et il a salué la chanson comme « l’une des meilleures chansons jamais écrites ».

Élaborant sur la façon dont la couverture obsédante s’est réunie, John a rappelé: « Cette idée est venue d’Andrew Watt, qui a produit le morceau et a joué de la guitare dessus. Il a dit: » Je veux que vous commenciez la chanson et finissiez la chanson, parce que je ne’ Je ne veux pas que ça commence avec la guitare, parce que c’est comme ça que l’album original a commencé.' » John a continué, « Écoutez, pour moi, c’est l’une des meilleures chansons jamais écrites. C’est une chanson qui ne vieillit jamais. Et jouer dessus piste, je ne pouvais tout simplement pas attendre. La structure des accords, les mélodies, le temps change, il y a du drame écrit partout. »