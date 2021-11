Ed Sheeran révèle que sa fille de 15 mois a également été testée positive pour COVID-19 avant « SNL »

Ed Sheeran a parlé de son expérience de test positif pour COVID-19 dans une nouvelle interview avec Howard Stern, et il a révélé que sa fille de 15 mois, Lyra, avait également été testée positive en même temps. Sheeran, qui est vacciné contre le virus, a expliqué que sa femme, Cherry Seaborn, était absente alors qu’ils étaient malades. « Ma femme était absente, alors j’étais là avec ma fille », a déclaré Sheeran. « Elle l’avait aussi, donc c’était un peu lourd. » Sheeran a expliqué qu’il y avait trois jours qui étaient « vraiment mauvais ».

« C’est assez étrange d’avoir [COVID-19] et ensuite devoir l’annoncer au monde « , a admis Sheeran. « Je suis toujours en quelque sorte traité [like I have it] »Cependant, ce raisonnement pour rendre son diagnostic public est excessivement poli. « Je ne voulais pas vraiment l’annoncer à tout le monde, mais j’ai dû annuler trois grandes choses en Angleterre et je ne voulais pas être impoli », le L’interprète de « Bad Habits » a déclaré.

Sheeran a expliqué que bien qu’il ait été vacciné, il a commencé à se sentir malade et a commencé à tester quotidiennement par mesure de précaution. « J’étais vraiment, vraiment, vraiment épuisé, puis un jour, je l’ai attrapé », a expliqué Sheeran. Sheeran a également révélé que malgré les informations selon lesquelles Saturday Night Live se démenait pour trouver un remplaçant pour l’émission du 6 novembre, il n’a jamais été question de savoir s’il trouverait un moyen de jouer. « Je ne sais pas pourquoi il y a eu un énorme tollé à ce sujet », a-t-il déclaré. « Tout le monde disait qu’ils se démenaient pour trouver un remplaçant, [but] Je jouais toujours ça. »

Sheeran a révélé son diagnostic sur Instagram le 24 octobre. Sheeran a commencé son message en disant qu’il avait été testé positif pour COVID-19 et qu’il s’auto-isole et suit les directives du gouvernement. Il a poursuivi en partageant que son diagnostic signifie qu’il ne sera pas en mesure de « faire avancer ses engagements en personne pour le moment ». Sheeran participera toujours à diverses interviews et performances, mais elles ne seront menées ou interprétées que depuis son domicile pour le moment. Le chanteur a terminé son message en écrivant : « Je m’excuse auprès de tous ceux que j’ai laissés tomber. Soyez prudent tout le monde. »