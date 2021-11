Le camée d’Ed Sheeran dans Game of Thrones

est venu avec une rencontre maladroite à l’urinoir avec deux des stars de la série à succès. Le chanteur de « Bad Habits » a parlé de sa rencontre avec Kit Harrington (Jon Snow) et Richard Madden (Robb Stark) dans la salle de bain lors d’une interview le 1er novembre avec Dax Shepard sur son podcast Armchair Expert.

« J’ai rencontré Kit Harrington et Richard Madden tous les deux dans des urinoirs », a-t-il dit à Shepard, qui a demandé en réponse : « Avez-vous jeté un coup d’œil ? Sheeran a répondu rapidement qu’il ne l’avait pas fait, expliquant que c’était plus un moment inconfortable qu’une rencontre cool avec une célébrité. « Vous êtes là et vous vous dites ‘Oh mon Dieu. C’est un peu gênant. Je suis à côté de Jon Snow.’ Ne sachant pas qu’il pense « Oh mon Dieu, c’est tellement gênant », a admis Sheeran.

Le lauréat d’un Grammy a ensuite avoué ses propres problèmes avec les urinoirs en déclarant: « Ma règle, généralement, est que je ne vais pas dans les urinoirs. » Le problème, c’est la vie privée, a-t-il poursuivi. « Il y aura 20 urinoirs, et je me tiendrai au bout, et quelqu’un viendra juste à côté de moi juste pour jeter un coup d’œil », a expliqué Sheeran. « Donc ma règle est que je ne le fais généralement pas, mais c’était un endroit où je pense que quelqu’un était dans la salle de bain en train de se droguer [so I couldn’t use the stall]. »

Sur une note plus sérieuse, Sheeran a expliqué comment il avait été affecté par la réaction négative de ses fans dans Game of Thrones qui pensaient que cela nuisait à la crédibilité de la série. « J’ai l’impression que la réaction des gens a en quelque sorte brouillé ma joie », a-t-il déclaré à Shepard, se rappelant qu’il avait été initialement invité à l’épisode pour surprendre sa bonne amie Maisie Williams, qui jouait Arya Stark.

« Elle a toujours été géniale », a déclaré l’interprète de « Shape of You » à propos de Maisie. « Je ne pense pas qu’ils aient encore écrit la fin. C’était censé être sa saison dernière, mais ce n’était pas le cas. Et comme une surprise pour elle, [they got] moi sur. Donc, elle était censée se présenter sur le plateau et j’étais près du feu. » Sheeran a taquiné son apparition dans la série avant la diffusion de son épisode, plaisantant à l’époque: « Je sais quel rôle je vais jouer. Je ne meurs pas dedans, je ne meurs pas. Je ne suis dedans que cinq minutes. Je préférerais probablement avoir des relations sexuelles que de mourir dans la série. Je suis sûr que beaucoup de gens aiment ça, mais pas moi. »