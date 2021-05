Ed Sheeran signe un contrat d’un an alors que le nouveau sponsor du kit d’Ipswich Town et Twitter réagissent avec brio

Ipswich Town a a nommé le mégastar mondial de la musique Ed Sheeran comme nouveau sponsor de chemise du club.

L’auteur-compositeur-interprète, sans doute le fan le plus célèbre des Tractor Boys, a signé un contrat d’un an pour sponsoriser les chemises des premières équipes masculines et féminines afin d’aider le club à devenir l’A-TEAM dans l’est de l’Angleterre.

Sheeran parrainera son club d’enfance Ipswich

La popstar a signé un contrat d’un an pour représenter son club d’enfance

Son logo de sponsor de chemise – qui pourrait DIVISER les fans – comprend +, × et ÷ qui sont les titres des trois premiers albums de Sheeran, ainsi que -, = et le mot «tournée».

Le joueur de 30 ans, qui a eu quatre albums numéro un au Royaume-Uni et a également apprécié des rôles d’acteur dans des films hollywoodiens, espère que cela pourra être une collaboration PARFAITE avec le club de la League One.

“Le club de football est une grande partie de la communauté locale et c’est ma façon de montrer mon soutien”, a déclaré Sheeran sur le site officiel du club.

«J’ai toujours apprécié mes voyages à Portman Road et j’ai hâte d’y retourner dès que les supporters seront à nouveau autorisés à entrer dans les stades.

«Avec l’arrivée des nouveaux propriétaires américains, il y aura certainement des moments passionnants à venir pour les fans d’Ipswich, y compris moi-même. J’espère que nous pourrons arrêter d’être un peu sur le coup!

Sheeran est la dernière grande célébrité à avoir investi dans le jeu anglais, après les acteurs hollywoodiens Ryan Reynolds et Rob McElhenney et leur prise de contrôle surprise du club gallois Wrexham.

La star de Deadpool, Ryan Reynolds, n’est pas copropriétaire de Wrexham!

Le capitaine anglais et attaquant de Tottenham, Harry Kane, a également fait une démarche similaire cette saison en aidant à parrainer l’ancien club prêté Leyton Orient, dont les chemises ont véhiculé des messages de remerciements au NHS et à d’autres travailleurs de première ligne qui luttent contre la pandémie de coronavirus.

Sheeran, qui dit que la signification du logo sur le maillot sera “ bientôt révélée ”, rejoint une liste d’élite d’artistes musicaux qui ont également parrainé des équipes de football, notamment Wet Wet Wet, Def Leppard et les Super Furry Animals.

Sir Elton John a également possédé Watford, à deux reprises. Le Rocketman reste le président honoraire à vie du club et a un stand au stade Vicarage Road des Hornets qui porte son nom.

Ipswich est prêt pour une troisième saison en League One après une campagne décevante, mais a récemment été repris par un consortium américain.

Sans surprise, les médias sociaux ont réagi avec brio à la nouvelle de l’accord Sheeran.

Vous pouvez voir le meilleur de la réaction, ci-dessous…

Ed Sheeran a été révélé comme le sponsor officiel du maillot de son club d’enfance Ipswich Town, pour la saison prochaine. Félicitations à lui! 👏 Voici un aperçu de ce à quoi la chemise ressemble, espérons-le, 😂 pic.twitter.com/dSRWWBiKdF – Accumulateurs Footy (@FootyAccums) 6 mai 2021